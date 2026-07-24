Какие предметы запрещено провозить в поездах Казахстана

АО «Пассажирские перевозки» напоминает пассажирам о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте, передает агентство Kazinform.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность.

Что запрещено брать в поезд?

Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехнику (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).

Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.

Воспламеняющиеся твердые вещества.

Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.

Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.

Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.

Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.

Перед началом поездки на поезде пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах. В целях обеспечения безопасности на крупнейших железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы. Работают системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, осуществляется круглосуточное дежурство сотрудников полиции и службы охраны.

В целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок АО «Пассажирские перевозки» поэтапно внедряет систему видеонаблюдения в поездах. В настоящее время видеонаблюдением оснащены 1 100 пассажирских вагонов из общего парка. В их числе 550 вагонов поездов Talgo и 550 стандартных пассажирских вагонов. Видеозаписи поступают в ситуационный центр, где специалисты осуществляют оперативный мониторинг, анализируют нештатные ситуации и при необходимости принимают меры реагирования.

Компания призывает пассажиров соблюдать установленные правила и с пониманием относиться к мерам безопасности, направленным на обеспечение комфортных и безопасных поездок.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на поезда в Казахстане будут рассчитывать по уровню комфорта.