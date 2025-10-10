Железнодорожный транзит грузов из ЦА в Россию за три года вырос на 50% - Президент РК

– Для Казахстана взаимодействие с Россией стратегически важно. В силу географического фактора Казахстан в состоянии обеспечить устойчивое соединение Востока и Запада, Севера и Юга в качестве центрального звена евразийской транспортно-логистической сети. Россия же – это ключевое направление выхода государств региона на мировые рынки. Поэтому сотрудничество с Россией в транспортно-логистической сфере – это дело повышенной стратегической важности. По территории Казахстана проходят 11 международных транспортных коридоров, включая пять железнодорожных и шесть автомобильных, по которым осуществляется порядка 85% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. За последние 15 лет в целях комплексной модернизации отрасли туда направлено свыше 35 млрд долларов. В результате мы получили устойчивый рост объемов перевозок. Железнодорожный транзит грузов из России в Центральную Азию через Казахстан за последние три года вырос на 26%, превысив 30 млн тонн. При этом транзит в обратном направлении увеличился почти на 50%. Более того, поставки из России в Китай транзитом через Казахстан выросли в 3 раза, достигнув свыше 5 млн тонн, – заявил Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате.

Глава государства отметил, что торговля с Россией составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии. Объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг $28 млрд.

Президент РК озвучил предложение о создании совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна, а также Совета по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг».

Кроме того, на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе было предложено создать в Казахстане Региональный совет компетенций в области ядерно-топливного цикла.