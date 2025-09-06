«Жасыл ел» завершил очередной трудовой сезон в ВКО

Как сообщили в акимате ВКО, жасылелевцы внесли значительный вклад в охрану окружающей среды, благоустройство территорий и развитие родного края. Молодежь активно участвовала в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», а также в мероприятиях, приуроченных к Году рабочих профессий, демонстрируя трудовой энтузиазм, креативность и высокую ответственность.

Фото: акимат ВКО

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев подчеркнул важность экологического воспитания и роли молодежи в реализации государственных инициатив.

Фото: акимат ВКО

— Наша главная цель — воспитать экологическую культуру. В Год рабочих профессий «Жасыл ел» играет особую роль. Молодежь доказала, что именно они являются главной движущей силой в реализации программы «Таза Қазақстан»», — отметил он.

Фото: акимат ВКО

По итогам сезона определены победители в шести номинациях:

Лучший штаб

Лучший отряд

Лучший район

Лучший город

Лучшая акция

Лучший работодатель

Фото: акимат ВКО

Отмечается, что церемония стала не только подведением итогов летней кампании, но и площадкой для признания вклада молодежи, наставников и социальных партнеров в развитие движения «Жасыл ел».