    14:14, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    «Жасыл ел» завершил очередной трудовой сезон в ВКО

    В детской музыкальной школе посёлка Касыма Кайсенова Уланского района состоялась торжественная церемония закрытия 21-го трудового сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» по Восточно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: акимат ВКО

    Как сообщили в акимате ВКО, жасылелевцы внесли значительный вклад в охрану окружающей среды, благоустройство территорий и развитие родного края. Молодежь активно участвовала в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», а также в мероприятиях, приуроченных к Году рабочих профессий, демонстрируя трудовой энтузиазм, креативность и высокую ответственность.

    р
    Фото: акимат ВКО

    Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев подчеркнул важность экологического воспитания и роли молодежи в реализации государственных инициатив.

    р
    Фото: акимат ВКО

    — Наша главная цель — воспитать экологическую культуру. В Год рабочих профессий «Жасыл ел» играет особую роль. Молодежь доказала, что именно они являются главной движущей силой в реализации программы «Таза Қазақстан»», — отметил он.

    р
    Фото: акимат ВКО

    По итогам сезона определены победители в шести номинациях: 

    • Лучший штаб
    • Лучший отряд
    • Лучший район
    • Лучший город
    • Лучшая акция
    • Лучший работодатель
    р
    Фото: акимат ВКО

    Отмечается, что церемония стала не только подведением итогов летней кампании, но и площадкой для признания вклада молодежи, наставников и социальных партнеров в развитие движения «Жасыл ел».

    Гульжан Тасмаганбетова
