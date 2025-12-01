«Жас тұлпар — 2025»: награждены лучшие представители молодежи Мангистауской области
Сегодня, 17 декабря, в городе Актау состоялась торжественная церемония вручения областной молодежной премии «Жас тұлпар — 2025», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Мангистауской области.
В мероприятии принял участие заместитель акима области Ербол Избергенов, который поздравил победителей от имени главы региона.
В рамках областной премии по 12 номинациям награждены молодые люди, добившиеся успехов в сферах образования и науки, медицины, предпринимательства, спорта, культуры, средств массовой информации и общественной деятельности. В частности, определены победители в номинациях «Лучший молодой учёный», «Лучший молодой учитель», «Лучший молодой врач», «Молодой лидер», «Герой мирного времени», «Открытие года» и других.
В мероприятии приняли участие активная молодёжь региона, волонтёры, спортсмены, представители общественных организаций, а также молодёжь городов и районов — всего около 300 человек.
В ходе торжественного собрания Ербол Избергенов отметил, что в регионе системно реализуется государственная молодёжная политика.
— Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно подчёркивает важность поддержки молодёжи, формирования у неё патриотизма, образованности, трудолюбия и справедливости. В Мангистау более 30 процентов населения области составляют молодые люди. На реализацию проектов и программ, направленных на поддержку молодёжи, государством выделяются средства, реализуются инициативы по обеспечению жильём, предоставлению грантов и развитию волонтёрского движения. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Премия «Жас тұлпар» — важная награда, чествующая молодых людей, вносящих вклад в развитие страны. Благодарю вас за труд на благо общества и желаю успехов во всех начинаниях! — отметил он.