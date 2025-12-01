«Жас тұлпар — 2025»: награждены лучшие представители молодежи Мангистауской области

В мероприятии принял участие заместитель акима области Ербол Избергенов, который поздравил победителей от имени главы региона.

Фото: акимат Мангистауской области

В рамках областной премии по 12 номинациям награждены молодые люди, добившиеся успехов в сферах образования и науки, медицины, предпринимательства, спорта, культуры, средств массовой информации и общественной деятельности. В частности, определены победители в номинациях «Лучший молодой учёный», «Лучший молодой учитель», «Лучший молодой врач», «Молодой лидер», «Герой мирного времени», «Открытие года» и других.

Фото: акимат Мангистауской области

В мероприятии приняли участие активная молодёжь региона, волонтёры, спортсмены, представители общественных организаций, а также молодёжь городов и районов — всего около 300 человек.

Фото: акимат Мангистауской области

В ходе торжественного собрания Ербол Избергенов отметил, что в регионе системно реализуется государственная молодёжная политика.