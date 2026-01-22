02:27, 22 Январь 2026 | GMT +5
Жаркентскую мечеть и Вознесенский собор выдвинут в список ЮНЕСКО
Об этом сообщила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jibek Joly.
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Жаркентскую мечеть, Вознесенский собор и петроглифы Каратауского хребта планируют выдвинуть для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аналогичная работа ведётся и по включению «Слов назидания» Абая в международный реестр.
Напомним, что ранее в ходе выступления на V Национальном курултае Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости включения «Слов назидания» Абая в список документального наследия ЮНЕСКО «Память мира».