Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:27, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Жаркентскую мечеть и Вознесенский собор выдвинут в список ЮНЕСКО

    Об этом сообщила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jibek Joly.

    Вознесенский кафедральный собор Алматы Вознесенск кафедралы шіркеуі
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Жаркентскую мечеть, Вознесенский собор и петроглифы Каратауского хребта планируют выдвинуть для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Аналогичная работа ведётся и по включению «Слов назидания» Абая в международный реестр.

    Напомним, что ранее в ходе выступления на V Национальном курултае Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости включения «Слов назидания» Абая в список документального наследия ЮНЕСКО «Память мира».

    Динара Жусупбекова
