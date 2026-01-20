РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:49, 20 Январь 2026 | GMT +5

    «Слова назидания» Абая должны быть включены в реестр ЮНЕСКО «Память мира» — Токаев

    Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на V Национальном курултае заявил о необходимости включения «Слов назидания» Абая в список документального наследия ЮНЕСКО «Память мира», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    а
    Фото: Акорда

    — Учение Абая должно стать ядром нашей национальной идентичности и национального самосознания. Его размышления не теряют актуальности, сколько бы времени ни прошло. Современная концепция «Адал азамат» тесно переплетается с идеей великого мыслителя «Толық адам». Мы должны включить «Слова назидания» Абая в реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира», — сказал Президент.

    Он добавил, что учения аль-Фараби и Яссауи также считаются опорой духовности нации.

    — Откровенно говоря, мы вспоминаем заветы наших великих предков лишь в дни их юбилеев. Это неправильно. Поэтому необходимо регулярно проводить научные мероприятия, всесторонне популяризирующие учения аль-Фараби, Яссауи и Абая. Это нужно прежде всего нам самим. Их наследие является опорой нашей духовно-философской сущности. Гуманитарным институтам страны следует системно продвигать учения великих мыслителей. Главная задача — сохранить бесценное достояние нашего народа, его национальное наследие, и передать его будущим поколениям, — добавил Глава государства.

    С текстовой трансляцией заседания V Национального курултая можно ознакомиться по ссылке.

    Карина Кущанова
