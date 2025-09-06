Жанибек Тайжанов назначен вице-министром транспорта РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Тайжанов Жанибек Жумаевич назначен на должность вице-министра транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает агентство Kazinform.
Жанибек Тайжанов родился в 1982 году в Акмолинской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет путей сообщения, Академию гражданской авиации.
Трудовую деятельность начал в 2003 году, долгие годы работал в филиалах НК «Қазақстан темір жолы».
В 2014–2019 гг. — директор департамента Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
2019–2022 гг. — заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК.
2022–2024 гг. — первый заместитель генерального директора, генеральный директор — председатель Правления АО «Пассажирские перевозки» НК «Қазақстан темір жолы».
С октября 2024 по настоящее время — председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.