РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:53, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Жанибек Алимханулы получил вызов на титульный бой, несмотря на допинг

    Чемпион мира WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес изъявил желание провести бой с чемпионом мира WBO и IBF в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает Kazinform.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: Sports.kz

    Несмотря на то, что сразу две допинг-пробы Жанибека Алимханулы показали положительный результат на наличие запрещенного вещества мельдония, Карлос Адамес готов и хотел бы провести поединок с ним. 

    — Нам нужно подождать. Возможно, он поплатится за использование допинга. Но мое восприятие моего соперничества с Жанибеком более личное. Оно было более напряженным, чем между ними и Эрисланди Ларой (чемпион мира WBA, бой с которым сорвался у Алимханулы из-за выявления допинга — прим.авт). Так что, если вы спрашиваете меня, хочу ли я с ним когда-нибудь сразиться, мой ответ — да. Допинг не имеет значения, потому что я действительно хочу проверить себя против Жанибека в ринге. И допинг, как бы он ни попал в его организм, не гарантирует, что он меня победит. Так что, если у меня будет шанс сразиться с ним до того, как мы закончим карьеру — да, я хочу бой с Жанибеком, — сказал журналу The Ring Карлос Адамес.

    Вместе с готовностью провести бой с Алимханулы Адамес обрушился с критикой на него.

    — Мне жаль моего друга Лару, потому что Жанибек играет нечестно, — сказал Адамес. — Он читер, грязный парень. Алимханулы уже имел преимущество в возрасте над Ларой, но все равно использовал допинг. Он хотел получить преимущество с помощью запрещенных препаратов. Мне жаль моего друга, потому что он потратил столько времени на подготовку к бою за объединение титулов. Жанибек обманул нас и обманул спорт, — заявил Карлос Адамес.

    Отметим, что расследованием дела жанибека Алимханулы в связи с положительной допинг-пробой занимается Казахстанская федерация профессионального бокса, после вынесения решения все материалы будут переданы в крупнейшие международные федерации.

    В начале декабря 2025 года незадолго до боя за три титула с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой стало известно, что в пробе мочи казахстанского чемпиона найдено запрещенное антидопинговым кодексом вещество мельдоний. 

    Теги:
    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают