Жанибек Алимханулы получил вызов на титульный бой, несмотря на допинг

Несмотря на то, что сразу две допинг-пробы Жанибека Алимханулы показали положительный результат на наличие запрещенного вещества мельдония, Карлос Адамес готов и хотел бы провести поединок с ним.

— Нам нужно подождать. Возможно, он поплатится за использование допинга. Но мое восприятие моего соперничества с Жанибеком более личное. Оно было более напряженным, чем между ними и Эрисланди Ларой (чемпион мира WBA, бой с которым сорвался у Алимханулы из-за выявления допинга — прим.авт). Так что, если вы спрашиваете меня, хочу ли я с ним когда-нибудь сразиться, мой ответ — да. Допинг не имеет значения, потому что я действительно хочу проверить себя против Жанибека в ринге. И допинг, как бы он ни попал в его организм, не гарантирует, что он меня победит. Так что, если у меня будет шанс сразиться с ним до того, как мы закончим карьеру — да, я хочу бой с Жанибеком, — сказал журналу The Ring Карлос Адамес.

Вместе с готовностью провести бой с Алимханулы Адамес обрушился с критикой на него.

— Мне жаль моего друга Лару, потому что Жанибек играет нечестно, — сказал Адамес. — Он читер, грязный парень. Алимханулы уже имел преимущество в возрасте над Ларой, но все равно использовал допинг. Он хотел получить преимущество с помощью запрещенных препаратов. Мне жаль моего друга, потому что он потратил столько времени на подготовку к бою за объединение титулов. Жанибек обманул нас и обманул спорт, — заявил Карлос Адамес.

Отметим, что расследованием дела жанибека Алимханулы в связи с положительной допинг-пробой занимается Казахстанская федерация профессионального бокса, после вынесения решения все материалы будут переданы в крупнейшие международные федерации.

В начале декабря 2025 года незадолго до боя за три титула с чемпионом мира WBA Эрисланди Ларой стало известно, что в пробе мочи казахстанского чемпиона найдено запрещенное антидопинговым кодексом вещество мельдоний.