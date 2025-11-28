Жанибек Алимханулы дал обещание перед боем за три титула

В своем свежем посте в социальной сети Х Жанибек порассуждал о силе своего оппонента Лары и дал в связи с этим твердое обещание своим болельщикам.

— Лара сказал, что я ещё ни с кем не дрался на его уровне. Что ж, мне тоже есть, что ему сказать — он тоже не встречался ни с кем моего уровня. Я собираюсь сделать нокаут года, — написал Жанибек Алимханулы.

В качестве иллюстрации Жанибек прикрепил собственную фотографию, сделанную на побережье.

Отметим, что объединительный поединок за 3 из 4 возможных титула чемпиона мира в среднем весе пройдет на арене Frost Bank Center в Сан-Антонио (штат Техас, США). Эрисланди Лара станет одним из самых сложных и конкурентных соперников в карьере Жанибека Алимханулы, на стороне 42-летнего Лары — опыт и тактика.

Ранее Алимханулы сообщил результаты своего теста на допинг перед боем за три титула.

Также Жанибек рассказал, как победит Лару 6 декабря.