    20:00, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жанибек Алимханулы дал обещание перед боем за три титула

    Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы высказался об одной из целей на предстоящий 6 декабря бой с чемпионом мира по версии WBA кубинцем Эрисланди Ларой, передает Kazinrorm.

    Жанибек Алимханулы дал обещание перед боем за три титула
    Фото: Instagram Жанибека Алимханулы

    В своем свежем посте в социальной сети Х Жанибек порассуждал о силе своего оппонента Лары и дал в связи с этим твердое обещание своим болельщикам.

    — Лара сказал, что я ещё ни с кем не дрался на его уровне. Что ж, мне тоже есть, что ему сказать — он тоже не встречался ни с кем моего уровня. Я собираюсь сделать нокаут года, — написал Жанибек Алимханулы.

    В качестве иллюстрации Жанибек прикрепил собственную фотографию, сделанную на побережье.

    Отметим, что объединительный поединок за 3 из 4 возможных титула чемпиона мира в среднем весе пройдет на арене Frost Bank Center в Сан-Антонио (штат Техас, США). Эрисланди Лара станет одним из самых сложных и конкурентных соперников в карьере Жанибека Алимханулы, на стороне 42-летнего Лары — опыт и тактика.

    Ранее Алимханулы сообщил результаты своего теста на допинг перед боем за три титула. 

    Также Жанибек рассказал, как победит Лару 6 декабря. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Бокс Жанибек Алимханулы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
