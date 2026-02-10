Зере, Дара и Сара: девочки-тройняшки родились в Туркестанской области

Тройня появилась на свет 3 февраля в областном перинатальном центре № 1. Беременность завершилась на 33-й неделе, поэтому роды были преждевременными.

Вес малышек при рождении составил 2400, 2230 и 2060 граммов. Сразу после появления на свет девочек перевели в отделение патологии новорожденных. В первые сутки они находились на аппарате искусственной вентиляции легких, уже со второго дня начали дышать самостоятельно.

— Состояние детей стабилизировалось. Они находятся на грудном вскармливании, демонстрируют положительную динамику по набору веса и продолжают получать необходимое медицинское наблюдение, — сообщили в областном управлении здравоохранения.

После того, как врачи убедились, что угрозы для здоровья нет, маму и тройняшек выписали домой.

Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

Девочек назвали Зере, Дара и Сара. Теперь в семье воспитываются восемь детей — трое сыновей и пять дочерей.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте 31-летняя женщина родила тройню и стала мамой семерых детей.

Также в Костанайской области впервые за три года появилась на свет тройня.