    01:00, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Зере, Дара и Сара: девочки-тройняшки родились в Туркестанской области

    Жительницу Сарыагашского района вместе с новорожденными выписали из больницы. Дома девочек ждут пятеро старших братьев и сестер, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

    Тройня появилась на свет 3 февраля в областном перинатальном центре № 1. Беременность завершилась на 33-й неделе, поэтому роды были преждевременными.

    Вес малышек при рождении составил 2400, 2230 и 2060 граммов. Сразу после появления на свет девочек перевели в отделение патологии новорожденных. В первые сутки они находились на аппарате искусственной вентиляции легких, уже со второго дня начали дышать самостоятельно.

    — Состояние детей стабилизировалось. Они находятся на грудном вскармливании, демонстрируют положительную динамику по набору веса и продолжают получать необходимое медицинское наблюдение, — сообщили в областном управлении здравоохранения.

    После того, как врачи убедились, что угрозы для здоровья нет, маму и тройняшек выписали домой.

    Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

    Девочек назвали Зере, Дара и Сара. Теперь в семье воспитываются восемь детей — трое сыновей и пять дочерей.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте 31-летняя женщина родила тройню и стала мамой семерых детей.

    Также в Костанайской области впервые за три года появилась на свет тройня.

    Роды Туркестанская область Регионы Казахстана Рождение детей Родильный дом Новорожденный
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
