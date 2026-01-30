РУ
    04:40, 30 Январь 2026 | GMT +5

    В Костанайской области впервые за три года родилась тройня

    В перинатальном центре Костанайской областной больницы на свет появилась тройня. Это первый случай рождения тройни в регионе за последние три года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Костанайской области впервые за три года родилась тройня
    Фото: Kazinform

    Маме новорожденных — 31 год, беременность наступила естественным путем. В семье Шарапиевых из Костанайского района уже воспитываются трое сыновей, теперь в семье появились сразу три дочери.

    Две девочки родились с весом по 2600 граммов, третья — 2300 граммов. Рост всех новорожденных составил 49 сантиметров. По информации врачей областной больницы, состояние матери и детей оценивается как удовлетворительное.

    В октябре 2025 года рождения троен также были зафиксированы в Кызылординской и Туркестанской областях.

    Теги:
    Здравоохранение Роды Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Рождение детей Общество
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
