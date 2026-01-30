В Костанайской области впервые за три года родилась тройня

Маме новорожденных — 31 год, беременность наступила естественным путем. В семье Шарапиевых из Костанайского района уже воспитываются трое сыновей, теперь в семье появились сразу три дочери.

Две девочки родились с весом по 2600 граммов, третья — 2300 граммов. Рост всех новорожденных составил 49 сантиметров. По информации врачей областной больницы, состояние матери и детей оценивается как удовлетворительное.

В октябре 2025 года рождения троен также были зафиксированы в Кызылординской и Туркестанской областях.