Земля, вода и мусор: что губит природу Костанайской области

Земля теряет плодородие

В феврале 2025 года Kazinform писал о том, что в стране около 57 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения пришли в негодность. Хоть и Костанайской области опустынивание не грозит (по данным МСХ РК), но потери достаточно весомые. И это не предел.

По данным Государственного института обследования земель по Костанайской области, только в 2025 году 31 тыс. га сельскохозяйственных угодий подверглись деградации. Основные причины — водная и ветровая эрозия.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Наибольшая площадь деградированных земель зарегистрирована в районе Беимбета Майлина — 20,4 тыс. га, в Мендыкаринском районе — 8,2 тыс. га, в Сарыкольском районе — 2,4 тыс. га, — уточнили в ответе на запрос редакции в управлении сельского хозяйства области.

В области насчитывается 38,5 тыс. га смытых почв, 33,6 тыс. га подвержены ветровой эрозии, а засоление охватывает почти 491 тыс. га. А в целом, по состоянию на 1 ноября 2024 года, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Костанайской области составляет 11,1 миллиона гектаров. Из них — пашни занимают 6,3 миллиона гектаров, пастбища — 4,4 миллиона гектаров, сенокосы — 145,6 тысячи гектаров и прочие угодья — 194,4 тысячи гектаров.

В ведомстве подчеркнули: жалоб от фермеров, о том что земля «стала хуже» не поступало. Однако, чтобы потом не оказалось слишком поздно, в Минсельхозе уже разработали Дорожную карту по восстановлению плодородия на 2024–2030 годы. Документ включает мероприятия по лесомелиорации, снегозадержанию, улучшению севооборота, плоскорезной обработке грунтов и борьбе с дефляцией. Мероприятия рассчитаны для всех регионов страны.

— Следует отметить, что основные мероприятия осуществляются самими землепользователями, которые вносят удобрения, диверсифицируют посевные площади, применяют водосберегающие технологии, — подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства РК.

В Дорожной карте предусмотрены мероприятия (окультуривание, коренное улучшение, подготовка почвы, посев однолетних и многолетних трав, внесение органических удобрений) по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ.

Кроме того, ведется работа с землепользователями по реализации восстановительных мероприятий за счет собственных средств. В управлении сельского хозяйства области также уточнили, что реализуется программа субсидирования стоимости минеральных удобрений.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Программа предусматривает возмещение 50% от стоимости приобретенных сельхозтоваропроизводителями удобрений отечественного и иностранного производства. Кроме того, с 2024 года в республике действует программа субсидирования стоимости удобрений отечественного производства по системе авансового платежа. Государством отечественным заводам АО «КазАзот» и ТОО «Казфосфат» авансом перечисляются средства в размере 60% от стоимости одной тонны. Субъекту АПК остается оплатить 40%, — пояснили в ответе на запрос.

К слову, в этом году на минеральные удобрения потратят 10 млрд тенге — костанайские аграрии уже заключили договор почти на 50 тыс. тонн, которые использовались в период посевных работ.

Фото: управление сельского хозяйства Костанайской области

Полигоны — устаревшие и переполненные

По данным Минэкологии РК, в регионе функционирует 239 полигонов для твердых бытовых отходов, только 133 из них соответствуют санитарным нормам (55,6%).

— Большинство полигонов исчерпали срок эксплуатации. Отсутствует проектная документация, нарушается технология захоронения, не проводятся дозиметрические проверки отходов. Местными исполнительными органами слабо проводится работа по получению соответствующей проектной и разрешительной документации (рабочий проект полигона, ПСД, ОВОС, заключение государственной экологической экспертизы, разрешение на эмиссии в окружающую среду). Также отсутствуют решения МИО об отводе земельных участков, не соблюдается технология захоронения отходов (отсутствуют ограждение, весовое оборудование и не проводится дозиметрический контроль поступающих отходов), — сообщили в ведомстве.

Создают проблему и незаконные мусорные кучи. В 2024 году с помощью космического мониторинга выявлено 373 несанкционированные свалки, из них 98% ликвидированы.

Однако ситуация остаётся нестабильной. Они появляются и сегодня: так, во время одного из рейдов, полицейские выявили почти 50 мусорных свалок. 35 из них на тот момент уже успели уничтожить.

— Для решения проблемы разработана платформа tabigat.gov.kz, с помощью которой отслеживается движение мусоровозов в реальном времени, — прокомментировали в Министерстве экологии РК.

Что предлагается в качестве решения: строительство новых полигонов ТБО и модернизация уже существующих. По стране планируется построить 100 новых, расширить 8 действующих и рекультивировать 5 полигонов ТБО.

— В Костанайской области предусмотрено строительство одного полигона, работы уже завершены, введен в эксплуатацию в городе Лисаковск, — уточнили экологи.

Фото: ДП Костанайской области

Стараются мусор не только грамотно складировать, но и утилизировать. Работа в этом направлении постепенно продвигается вперед. В Минэкологии рассказали, что на сегодня прорабатывается 4 проекта по переработке строительных отходов, в том числе в Рудном — ТОО «Рудный-Абат-2006» с мощностью 70 тыс тонн в год.

Еще одно ТОО «EkoLabRecycling» (город Костанай) производит переработку строительных отходов, полученных после дробления (инертный материал может использоваться в различных сферах строительства: отсыпка территории, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле, строительство дорог, использование в качестве наполнителя строительных смесей (аналог щебня).

В Лисаковске на полигоне ТБО ТОО «Илин» установлена камнедробилка мощностью 0,5 тонн/час и щепорез (0,4 тонн/час). На полигоне ТБО «Северный» в Костанае предприятием ТОО «Тазалык-2012» установлен щепорез производительностью от 2 до 8 м3 в час по переработке древесных отходов.

Но медленные темпы внедрения утилизации и предприятий по этому направлению отмечаются не только в Костанайской области, а во всех регионах повсеместно.

— Основными причинами являются необходимость налаживания инфраструктуры (контейнеры для раздельного сбора, мусоровозы), проведение на постоянной основе разъяснительной работы среди населения, стимулирование физических и юридических лиц по раздельному сбору. Решение вышеуказанных вопросов требует финансовых средств и определенного времени, — рассказали в экологическом ведомстве страны.

Что делать? В Минэкологии заявили, что ведомство усиливает меры по переработке твердых бытовых отходов.

Например, действует обязательное разделение мусора на «сухой» и «мокрый», возобновлены выплаты (ЭкоҚолдау) перерабатывающим предприятиям.

Также государство запустило программу льготного кредитования на покупку мусоровозов, сортировочных и перерабатывающих установок.

Загрязнение водоемов — тревожная статистика

Неожиданные данные показал мониторинг Казгидромета. Согласно статистике, в топе самых грязных рек находится Тобол, а также Убаган, Желкуар, Торгай, Уй, Айет и Тогузак. О том, где в Казахстане находятся самые грязные водоемы, можно прочитать здесь.

По Единой классификации, семь рек относятся к 4 и 6 классам качества — «загрязненные» и «высоко загрязненные» соответственно. Это значит, что вода может использоваться лишь для гидроэнергетики и добычи полезных ископаемых.

— В 1 квартале 2025 года зафиксировано 26 случаев высокого загрязнения, в том числе на реке Тобол — 18 случаев по кальцию, хлоридам, магнию, никелю, — указано в отчете Казгидромета.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

В Минэкологии дополнили, что по результатам исследования на 11 водоемах за тот же первый квартал в пробах анализировали 37 показателей. В четырех реках (Тобол, Убаган, Торгай, Желкуар) выявлены превышения по магнию, хлориду, железу, никелю и марганцу.

По словам эколога Ержана Оразалинова, основным источником загрязнения, к примеру, того же Тобола, может быть хвостохранилище бывшего химического завода в Костанае, где ранее производили волокно.

Даже без прямого сброса — через подземные воды и дренаж — вредные вещества попадают в реку. Это подтверждается научными данными гидрогеологии: подземные потоки несут загрязнение в водоемы даже с расстояния в десятки километров.

Также река страдает от сельскохозяйственного стока — удобрения и пестициды с полей попадают в воду во время таяния снега и дождей.

Еще причины загрязнения часто связывают со сбросом неочищенных сточных вод. Это касается как коммунальной сферы, так и производственной. Ряд предприятий региона уже оштрафованы за экологические нарушения. В их числе — ГКП «Тобол» в районе Б.Майлина, допустившее сброс неочищенных стоков в пруд-накопитель.

— Система очистки изношена на 100%. В мае и июне 2024 года предприятие дважды привлекалось к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила свыше 2,3 млн тенге, — сообщили в Министерстве экологии РК.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Среди нарушителей также значится АО «ССГПО» — с превышением ПДК по азоту аммонийному и взвешенным веществам в сбрасываемых водах.

В июне 2024 года предприятие получило штраф 4 399 845 тенге за превышение ПДС по взвешенным веществам и аммонийному азоту в пробе воды из Васильевского накопителя-испарителя, также было дополнительно оштрафовано на 505 585 тенге за превышение ПДС по взвешенным веществам при сбросе в накопитель-испаритель Кужай (водовыпуск № 2).

Официальные природоохранные планы, по словам Ержана Оразалинова, зачастую неэффективны.

— Нужно проводить научно-исследовательскую работу по каждому загрязненному участку, чтобы понимать конкретные причины и вырабатывать реальные меры. Плюс здесь роль играет пассивность общественности. Люди не участвуют в общественных слушаниях, а потом возмущаются, когда рядом появляется к примеру вредное производство, — поясняет он.

Если ничего не менять, это может привести к росту заболеваний, в том числе — онкологии.

Фото: из личного архива

— В Костанайской области лидирует по количеству онкобольных город Житикара. Там большой пласт пациентов-местных жителей стоят в очереди в онкодиспансере, — говорит эколог.

По его словам, решение заключается только в системной научной работе, прозрачном контроле и активном участии общества.

О том, чем еще болеют костанайцы из-за экологической обстановки в регионе, можно прочитать здесь.

Как можно помочь?

Костанайская область остается в числе регионов с высокой нагрузкой на экологию. Чиновники рассказывают, что в регионе реализуется комплексный подход к решению экологических проблем. Как вариант — Дорожная карта на 2021–2025 годы, разработанная совместно с госорганами, предприятиями и общественностью. Документ включает 29 мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, земель, водных ресурсов и управление отходами.

Также на местах работает региональный план по реализации концепции «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы, который включает 43 мероприятия по трем направлениям: поощрение экологически ответственного поведения, экологическое образование и просвещение.

В 2025 году совместно с ОФ «Экологический клуб Neco» стартовал проект по экопросвещению — сюда войдут различные мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности.

Но достаточно ли этих методов? Как считает проектный менеджер общественного объединения Поколение — KZ Геннадий Ипатов, формировать экологическую культуру и грамотность необходимо с детства и не громкими лозунгами, а точечными действиями.

Фото: акимат Костанайской области

— Сегодня часто говорят: «У нас плохая экология», но мало кто понимает, что экология — это наука, а не воздух или мусор во дворе. И всякая экология в итоге упирается в экономику. Яркий пример — история с китами. Перестали их массово убивать не из-за плакатов, а потому что керосин стал дешевле китового жира. Все просто: пока невыгодно — не меняется ничего, — поясняет собеседник.

По его мнению, настоящие перемены происходят через конкретные действия и личный опыт, особенно в детстве.

— Мы совместно с местными исполнительными органами и предприятием провели экскурсии для школьников в питомник, посадили сквер у поликлиники, вырастили 30 деревьев из одного сломанного тополя. Это был живой пример того, как природа восстанавливается. Мы показывали детям растения, в том числе мимозу стыдливую, которая сворачивает листья от прикосновений — и в этот момент у ребёнка что-то внутри переключается: он понимает, что растения — живые, и каждое действие имеет последствия, — делится он.

Геннадий Ипатов поясняет, работа с детьми особенно важна, потому что взрослых переучивать очень сложно — они уверены, что знают все. А вот дети, особенно те, кому 10–15 лет, умеют задавать вопросы, критически мыслить и впитывать новое.

По его мнению, когда ребенок сам сажает дерево, он уже не сможет спокойно пройти мимо, когда кто-то его ломает.

— Мы не изменим общество массовыми фестивалями. Настоящие изменения — это мелкие, но точечные действия, которые формируют осознанное поколение. Если мы хотим настоящих перемен, надо начинать с детей и не останавливаться, — резюмирует спикер.

Фото: управление образования Костанайской области

Экологическая ситуация в Костанайской области вызывает все больше вопросов и требует системных решений. Земли теряют плодородие, полигоны отходов переполнены, а реки, включая Тобол, входят в список самых загрязненных в стране. Формальные природоохранные планы зачастую неэффективны, а ответственность перекладывается с уровня на уровень.

Однако эксперты уверены: изменить ситуацию возможно. Для этого необходимо усилить контроль за промышленными сбросами, модернизировать инфраструктуру, внедрять экологическое просвещение и вовлекать в процессы неравнодушное общество. От того, насколько оперативно и последовательно будут реализованы эти шаги, зависит экологическое будущее региона — и здоровье его жителей.

«Тяжелой» статистикой по загрязнению воздуха поделились в Бюро нацстатистики РК: за 2024 год более 2 млн тонн вредных веществ были выброшены в атмосферу от стационарных источников.