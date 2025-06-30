Предприятия в Казахстане выбросили в воздух более 2 млн тонн загрязняющих веществ

По данным БНС, из общего объема выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ 80,4% составили газообразные и жидкие вещества, 19,6% — твердые. В 2024 году предприятиями республики уловлено и обезврежено 93,4% загрязняющих веществ из общего количества загрязняющих веществ отходящих от всех стационарных источников загрязнения.

Наибольшие объемы загрязняющих веществ фиксируются на территории Павлодарской (694,2 тыс. тонн) и Карагандинской (455 тыс. тонн) областей, где отмечается ежегодное уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В городах республиканского значения уровень выбросов составил:

Астана — 49,1 тыс. тонн,

Алматы — 43,3 тыс.тонн,

Шымкент — 29.3 тыс.тонн.

Наименьшие объемы загрязняющих веществ зафиксированы в области Жетису — 15, 4 тыс.тонн, в Кызылординской области — 24,9 тыс.тонн, Туркестанской — 26.3 тыс. тонн.

— В 2024 году в воздушный бассейн республики поступили такие специфические загрязняющие вещества как свинец и его соединения в количестве 221,4 тонн, марганец и его соединения — 86,0 тонн, оксид меди — 110,0 тонн, кислота серная — 400,0 тонн, хлор — 42,0 тонны, ртуть — 725 килограмм. Фактический выброс данных веществ не превышал объем установленных предельно допустимых выбросов (ПДВ), — говорится в сообщении БНС.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ — поступление в атмосферный воздух загрязняющих (оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье или деятельность населения, на окружающую природную среду) веществ от стационарных источников выбросов (организованных и неорганизованных).

К стационарным организованным источникам относятся непередвижные источники, от которых загрязняющие вещества поступают через системы газоотходов и воздухоотводов (дымовые трубы, аэрационные фонари, вентиляционные шахты и др).

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