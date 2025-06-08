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    01:13, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Почти 50 несанкционированных свалок выявили в Костанайской области

    Из 48 обнаруженных мусорных гор, 35 уже ликвидировали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусор, свалка
    Фото: ДП Костанайской области

    Как пояснили в департаменте полиции Костанайской области, рейды проходят в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», которая действует по всей стране. В Костанайской области борьба с несанкционированными свалками приобрела системный характер: с начала 2024 года в регионе проведено около 5 тысяч проверок.

    Старший инспектор УМПС ДП Костанайской области Толкын Абильнасиров пояснил, что по итогам рейдов было выявлено 48 несанкционированных свалок, из которых 35 уже ликвидированы.

    Также в рамках акции было зафиксировано более 4 000 нарушений правил благоустройства и 783 факта загрязнения мест общего пользования.

    мусор, свалка
    Фото: ДП Костанайской области

    — В областном центре с начала года выявлено четыре крупных свалки. К административной ответственности привлечено около 1 500 человек. Нарушения фиксируются по статьям 505 и 344 Кодекса об административных правонарушениях РК, — рассказал начальник отдела местной полиции УП Костаная Ернур Алтаев.

    Для мониторинга ситуации используется спутниковая система «Ғарыш сапары». Она позволяет отслеживать появление и устранение свалок, вести точный учет и оценивать эффективность работы акиматов.

    мусор, свалка
    Фото: ДП Костанайской области

    Также одним из решений стало внедрение мобильных «фото-ловушек» — камер, которые устанавливаются в местах скопления мусора. Они позволяют в реальном времени фиксировать нарушения и оперативно выявлять виновных.

    Ранее сообщалось о выявлении более 5 000 несанкционированных свалок по всему Казахстану.

    Теги:
    Регионы Полиция Мусор Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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