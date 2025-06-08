Почти 50 несанкционированных свалок выявили в Костанайской области

Как пояснили в департаменте полиции Костанайской области, рейды проходят в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», которая действует по всей стране. В Костанайской области борьба с несанкционированными свалками приобрела системный характер: с начала 2024 года в регионе проведено около 5 тысяч проверок.

Старший инспектор УМПС ДП Костанайской области Толкын Абильнасиров пояснил, что по итогам рейдов было выявлено 48 несанкционированных свалок, из которых 35 уже ликвидированы.

Также в рамках акции было зафиксировано более 4 000 нарушений правил благоустройства и 783 факта загрязнения мест общего пользования.





Фото: ДП Костанайской области

— В областном центре с начала года выявлено четыре крупных свалки. К административной ответственности привлечено около 1 500 человек. Нарушения фиксируются по статьям 505 и 344 Кодекса об административных правонарушениях РК, — рассказал начальник отдела местной полиции УП Костаная Ернур Алтаев.

Для мониторинга ситуации используется спутниковая система «Ғарыш сапары». Она позволяет отслеживать появление и устранение свалок, вести точный учет и оценивать эффективность работы акиматов.

Фото: ДП Костанайской области

Также одним из решений стало внедрение мобильных «фото-ловушек» — камер, которые устанавливаются в местах скопления мусора. Они позволяют в реальном времени фиксировать нарушения и оперативно выявлять виновных.

Ранее сообщалось о выявлении более 5 000 несанкционированных свалок по всему Казахстану.