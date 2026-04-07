Земля под ИЖС в Казахстане: три шага для сохранения участка в собственности

Согласно Земельному кодексу, каждый гражданин Казахстана имеет право бесплатно получить до 10 соток земли. При этом стоит учесть, что полученный участок нельзя оставлять пустым или использовать не по назначению.

Согласно правилам:

● в течение 6 месяцев нужно оградить участок и согласовать эскиз проекта;



● строительство должно вестись по утвержденному плану;



● завершить строительство дома необходимо в течение 3 лет.

Только после ввода дома в эксплуатацию участок передается в частную собственность.

Если строительство не начато или участок используется, например, под коммерцию, договор аренды могут расторгнуть через суд.

Контроль за застройкой ведется на протяжении всего срока, в том числе с использованием цифровых сервисов.

В Костанае, из-за нехватки подготовленных площадок очередь на участки в регионе превысила 45 тысяч человек. Последний раз массовая выдача — около 970 участков — проводилась еще в 2011–2012 годах. Сейчас в микрорайоне «Кунай» подготовлено 1668 участков. Их площадь составляет от 8 до 10 соток. Работы по разметке и установлению границ завершены.

— С 13 апреля 2026 года начнется обзвон и SMS-рассылка очередникам. Им необходимо будет обратиться в отдел архитектуры, получить координаты участка и подать электронную заявку через портал eGov. Срок оформления — до 30 рабочих дней, — рассказали в акимате.

Кто может по очереди получить участок для строительства дома — читайте здесь.