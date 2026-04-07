Земли изымают в Алматинской области под дороги к БАКАД и метро

Как сообщил в ответ на запрос нашей редакции руководитель управления земельных отношений Аманжол Абдрахманов, в 2026 году в регионе планируется выкуп земельных участков для государственных нужд в рамках строительства шести радиальных дорог к БАКАДу в Карасайском и Илийском районах, проекта «Подкова» на трассе Алматы–Бишкек (км 24+750), а также третьей очереди метрополитена города Алматы от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» в Карасайском районе Алматинской области.

— Для реализации этих проектов будет изъято 89 земельных участков, подпадающих под строительство дорог на территории Карасайского и Илийского районов. Это позволит обеспечить устойчивую транспортную связь между Алматы и населенными пунктами Алматинской области, сократить время в пути, разгрузить существующую улично-дорожную сеть, а также повысить безопасность и качество передвижения, — подчеркнул он.

По его словам, в 2026 году на выкуп земельных участков для государственных нужд предусмотрено около 5,8 млрд тенге. Для сравнения, в 2025 году в Карасайском районе был выкуплен 101 земельный участок на сумму 5,7 млрд тенге.

Кроме того, в области продолжается работа по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель в государственную собственность. В 2025 году было возвращено 298 участков общей площадью 91,1 тысяча гектаров, из которых 15,7 тысячи гектаров — через судебные процедуры, а 75,4 тысячи гектаров — на добровольной основе.

Плановые показатели выполнены полностью, с превышением — 101,1%, тогда как изначально комитет по управлению земельными ресурсами ставил цель вернуть 40 тысяч гектаров.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что принято решение о строительстве пробивок радиальных дорог и транспортных развязок на территории Алматинской области за счет городского бюджета. По его словам, эти меры позволят ускорить транспортную интеграцию с БАКАД и повысить связанность городской агломерации.

Также заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, как регулируется использование земельных участков иностранными инвесторами в рамках специального правового режима на территории города Алатау.