телерадиокомплекс президента РК
    00:25, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Земли изымают в Алматинской области под дороги к БАКАД и метро

    В этом году в Алматинской области на выкуп земельных участков для государственных нужд предусмотрено около 5,8 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    Фото: департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК

    Как сообщил в ответ на запрос нашей редакции руководитель управления земельных отношений Аманжол Абдрахманов, в 2026 году в регионе планируется выкуп земельных участков для государственных нужд в рамках строительства шести радиальных дорог к БАКАДу в Карасайском и Илийском районах, проекта «Подкова» на трассе Алматы–Бишкек (км 24+750), а также третьей очереди метрополитена города Алматы от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» в Карасайском районе Алматинской области.

    — Для реализации этих проектов будет изъято 89 земельных участков, подпадающих под строительство дорог на территории Карасайского и Илийского районов. Это позволит обеспечить устойчивую транспортную связь между Алматы и населенными пунктами Алматинской области, сократить время в пути, разгрузить существующую улично-дорожную сеть, а также повысить безопасность и качество передвижения, — подчеркнул он.

    По его словам, в 2026 году на выкуп земельных участков для государственных нужд предусмотрено около 5,8 млрд тенге. Для сравнения, в 2025 году в Карасайском районе был выкуплен 101 земельный участок на сумму 5,7 млрд тенге.

    Кроме того, в области продолжается работа по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель в государственную собственность. В 2025 году было возвращено 298 участков общей площадью 91,1 тысяча гектаров, из которых 15,7 тысячи гектаров — через судебные процедуры, а 75,4 тысячи гектаров — на добровольной основе.

    Плановые показатели выполнены полностью, с превышением — 101,1%, тогда как изначально комитет по управлению земельными ресурсами ставил цель вернуть 40 тысяч гектаров.

    Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что принято решение о строительстве пробивок радиальных дорог и транспортных развязок на территории Алматинской области за счет городского бюджета. По его словам, эти меры позволят ускорить транспортную интеграцию с БАКАД и повысить связанность городской агломерации. 

    Также заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, как регулируется использование земельных участков иностранными инвесторами в рамках специального правового режима на территории города Алатау. 

    Еламан Турысбеков
