    11:27, 20 Март 2026 | GMT +5

    Alatau City: в каких случаях земля может быть изъята у иностранного инвестора

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на совместном заседании палат Парламента рассказал, как регулируется использование земельных участков иностранными инвесторами в рамках специального правового режима на территории города Алатау, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Земельные участки
    Фото: pixabay

    Вопрос ему задал депутат Мажилиса Серик Ерубаев:

    — В законопроекте предусмотрено установление специального правового режима регулирования имущественных и земельных отношений на территории Алатау. Учитывая, что проект направлен на развитие города и привлечение инвесторов, поясните, пожалуйста, как будет регулироваться участие иностранных инвесторов и лиц без гражданства в рамках этого режима, в том числе в части использования земельных ресурсов.

    В своём ответе Канат Бозумбаев подчеркнул, что тема земли — крайне важный вопрос для граждан страны.

    — Всем инвесторам города Алатау, включая иностранных, земельные участки предоставляются только для реализации конкретных инвестиционных проектов и для получения бизнес-лицензии, будь то аренда или иная форма предоставления, — отметил он.

    По словам Бозумбаева, предоставление земельного участка подразумевает определённые обязательства и установленные сроки. Если в течение двух лет на участке не будет построен завод, фабрика, университет или гостиница, будет наложен штраф.

    — Если через ещё два года участок по-прежнему не будет развиваться, земля будет возвращена. Поэтому эти меры касаются исключительно инвестиционных проектов. В то же время предоставление земли гражданам Казахстана регулируется действующим законодательством, — пояснил заместитель Премьер-министра.

    Мы также писали, что ряд мировых компаний планируют запустить свои проекты в городе Алатау.

    Теги:
    Земельный участок Правительство РК Инвестиции Alatau City Инвестпроекты Канат Бозумбаев Алатау
    Карина Кущанова
