Alatau City: в каких случаях земля может быть изъята у иностранного инвестора

Вопрос ему задал депутат Мажилиса Серик Ерубаев:

— В законопроекте предусмотрено установление специального правового режима регулирования имущественных и земельных отношений на территории Алатау. Учитывая, что проект направлен на развитие города и привлечение инвесторов, поясните, пожалуйста, как будет регулироваться участие иностранных инвесторов и лиц без гражданства в рамках этого режима, в том числе в части использования земельных ресурсов.

В своём ответе Канат Бозумбаев подчеркнул, что тема земли — крайне важный вопрос для граждан страны.

— Всем инвесторам города Алатау, включая иностранных, земельные участки предоставляются только для реализации конкретных инвестиционных проектов и для получения бизнес-лицензии, будь то аренда или иная форма предоставления, — отметил он.

По словам Бозумбаева, предоставление земельного участка подразумевает определённые обязательства и установленные сроки. Если в течение двух лет на участке не будет построен завод, фабрика, университет или гостиница, будет наложен штраф.

— Если через ещё два года участок по-прежнему не будет развиваться, земля будет возвращена. Поэтому эти меры касаются исключительно инвестиционных проектов. В то же время предоставление земли гражданам Казахстана регулируется действующим законодательством, — пояснил заместитель Премьер-министра.

