Землетрясения в Венесуэле: обновили число жертв и пострадавших

Число погибших после разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 4 333 человек, десятки тысяч пострадали, а тысячи жителей все еще остаются без постоянного жилья, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Еще 16 740 жителей получили травмы, а тысячи людей продолжают нуждаться во временном или постоянном жилье, заявил в субботу, 11 июля, председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

По его словам, согласно последнему официальному отчету правительства, помощь после стихийного бедствия, произошедшего в прошлом месяце, получили 86 794 семьи.

Родригес сообщил, что спасательным службам удалось помочь 6 462 людям. В результате землетрясений были повреждены 856 зданий, ещё 190 строений полностью разрушились.

Власти развернули 94 временных лагеря, где сейчас находятся 18 437 человек. При этом почти 18 тысяч жителей всё ещё не имеют постоянного места проживания.

Кроме того, пострадавшим передали 9 766 тонн продовольствия и более 16,6 млн литров питьевой воды. Медицинскую помощь получили свыше 31 тысячи человек.

Для ликвидации последствий катастрофы были привлечены 31 837 сотрудников экстренных служб и 30 197 добровольцев. В операции также участвовали 2 422 международных спасателя.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Напомним, мощное землетрясение в Венесуэле разрушило дома в Каракасе. Китай направил первую партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 4 тысячи человек.