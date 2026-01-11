Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Индонезии

Как сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 52 км к юго-востоку от административного центра архипелага Талауд Мелонгуане в провинции Северный Сулавеси, гипоцентр залегал на глубине 17 км.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в точке с координатами 3,64 градуса северной широты и 126,98 градуса восточной долготы.

Агентство предупредило о возможности повторных толчков.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии.