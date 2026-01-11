РУ
    07:41, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Индонезии

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийских островов Талауд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Землетрясение в Афганистане: число жертв выросло до 20 человек
    Фото: Anadolu

    Как сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 52 км к юго-востоку от административного центра архипелага Талауд Мелонгуане в провинции Северный Сулавеси, гипоцентр залегал на глубине 17 км.

    Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в точке с координатами 3,64 градуса северной широты и 126,98 градуса восточной долготы.

    Агентство предупредило о возможности повторных толчков.

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии.

    Гульжан Тасмаганбетова
