Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии
Во вторник в западных японских префектурах Симанэ и Тоттори произошла серия сильных землетрясений, магнитуда первого из которых составила 6,2, передает агентство Kazinform.
Однако, по данным метеорологического агентства страны, не было предупреждения о цунами.
Японское метеорологическое агентство призвало к осторожности, предупредив, что сейсмическая активность остается высокой и что землетрясения аналогичной магнитуды могут происходить в течение недели.
— В районе эпицентра землетрясения уже были случаи, когда землетрясения аналогичной силы происходили одно за другим, — предупредил на пресс-конференции Аятака Эбита, руководитель отдела наблюдения за землетрясениями и цунами агентства.
Как сообщает Kyodo, землетрясение, произошедшее в 10:18 утра, затронуло восточную часть префектуры Симанэ. За ним последовала серия последующих подземных толчков с короткими интервалами, включая землетрясение магнитудой 5,1 в 10:28 утра и землетрясение магнитудой 5,4 в 10:37 утра.
По данным местных властей, по состоянию на 11 часов утра сообщений о пострадавших или повреждении имущества в префектуре Тоттори не поступало.
В канцелярии премьер-министра был создан координационный офис, который продолжит делать все возможное для реагирования на ситуацию.
Движение скоростных поездов на западе Японии было временно приостановлено из-за отключения электроэнергии после первого землетрясения.
Кроме того, были приостановлены работы на участке скоростной автомагистрали Йонаго между Хирузеном и Йонаго, а также на участке скоростной автомагистрали Санин между Йонаго-Ниси и Ясуги.
Ранее землетрясение в Мексике прервало пресс-конференцию президента.