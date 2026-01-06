РУ
    15:23, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии

    Во вторник в западных японских префектурах Симанэ и Тоттори произошла серия сильных землетрясений, магнитуда первого из которых составила 6,2, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Kyodo

    Однако, по данным метеорологического агентства страны, не было предупреждения о цунами. 

    Японское метеорологическое агентство призвало к осторожности, предупредив, что сейсмическая активность остается высокой и что землетрясения аналогичной магнитуды могут происходить в течение недели.

    — В районе эпицентра землетрясения уже были случаи, когда землетрясения аналогичной силы происходили одно за другим, — предупредил на пресс-конференции Аятака Эбита, руководитель отдела наблюдения за землетрясениями и цунами агентства.

    Как сообщает Kyodo, землетрясение, произошедшее в 10:18 утра, затронуло восточную часть префектуры Симанэ. За ним последовала серия последующих подземных толчков с короткими интервалами, включая землетрясение магнитудой 5,1 в 10:28 утра и землетрясение магнитудой 5,4 в 10:37 утра.

    По данным местных властей, по состоянию на 11 часов утра сообщений о пострадавших или повреждении имущества в префектуре Тоттори не поступало.

    В канцелярии премьер-министра был создан координационный офис, который продолжит делать все возможное для реагирования на ситуацию.

    Движение скоростных поездов на западе Японии было временно приостановлено из-за отключения электроэнергии после первого землетрясения.

    Кроме того, были приостановлены работы на участке скоростной автомагистрали Йонаго между Хирузеном и Йонаго, а также на участке скоростной автомагистрали Санин между Йонаго-Ниси и Ясуги.

    Ранее землетрясение в Мексике прервало пресс-конференцию президента. 

    Япония Землетрясение Мировые новости
