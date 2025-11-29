Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Гватемале

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Мотосинтла в Мексике. Очаг залегал на глубине 146 км.

Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, включая ребенка. Около 100 человек получили ранения.