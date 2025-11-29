РУ
    09:30, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Гватемале

    Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Гватемале, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Дома и соцобъекты пострадали из-за землетрясения в Кыргызстане
    Фото: aa.com.tr

    Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Мотосинтла в Мексике. Очаг залегал на глубине 146 км.

    Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

    Ранее сообщалось, что в Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, включая ребенка. Около 100 человек получили ранения.

    Теги:
    Землетрясение Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
