Сильное землетрясение в Бангладеш: есть погибшие, сотни раненых

По данным Reuters, сообщается о повреждениях зданий во многих районах страны, в том числе в густонаселенной столице Дакке.

Толчки ощущались и в восточных штатах соседней Индии, граничащих с Бангладеш, однако местные власти не сообщили о серьезных разрушениях.

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус заявил, что среди пострадавших - студенты Даккского университета, рабочие фабрик в городе Газипур и жители Нарсингди, где находился эпицентр землетрясения. В его заявлении не уточнялось, при каких обстоятельствах погибли пятеро человек. Ранее полиция сообщила, что трое погибли после обрушения перил шестиэтажного здания во время толчков.

По словам советника по здравоохранению Нурджахан Бегум, несколько пострадавших, доставленных в больницы из Нарсингди, расположенного примерно в 40 км к востоку от Дакки, находятся в критическом состоянии. Как сообщили очевидцы агентству Reuters, жители Дакки выбегали из домов, когда здания начали дрожать, а некоторые временные сооружения рухнули.

В пожарно-спасательной службе сообщили, что некоторые люди получили ранения из-за падавших кирпичей и кусков цемента с недостроенных зданий.

В заявлении офиса Юнуса отмечается, что правительство внимательно следит за развитием ситуации и поручило соответствующим ведомствам усилить спасательные работы в пострадавших районах.

