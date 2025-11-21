Наводнения унесли жизни более 40 человек во Вьетнаме
Мощные дожди в центральных провинциях страны привели также к материальному ущербу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
В результате сильных ливней и наводнений во Вьетнаме за эту неделю погибли 41 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести.
В пострадавших районах под водой оказались более 52 тысяч домов, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий получили серьезные повреждения. Погибло большое количество поголовья домашнего скота.
Власти направили в зону бедствия тысячи сотрудников спасательных служб и полицейских для проведения поисково-спасательных работ и эвакуации населения.
Ранее сообщалось, что в центральных провинциях Вьетнама из-за продолжительных ливней и масштабных наводнений погибли 37 человек.
Мы также писали о том, что ущерб от тайфуна «Матмо» во Вьетнаме превысил $330 млн.