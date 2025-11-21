Наводнения унесли жизни более 40 человек во Вьетнаме

В результате сильных ливней и наводнений во Вьетнаме за эту неделю погибли 41 человек, еще 9 числятся пропавшими без вести.

В пострадавших районах под водой оказались более 52 тысяч домов, тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий получили серьезные повреждения. Погибло большое количество поголовья домашнего скота.

Власти направили в зону бедствия тысячи сотрудников спасательных служб и полицейских для проведения поисково-спасательных работ и эвакуации населения.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Ранее сообщалось, что в центральных провинциях Вьетнама из-за продолжительных ливней и масштабных наводнений погибли 37 человек.

