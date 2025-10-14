РУ
    13:42, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ущерб от тайфуна «Матмо» во Вьетнаме превысил $330 млн

    По состоянию на утро вторника, 3188 домов все еще остаются под водой в северных провинциях после сильного наводнения, вызванного тайфуном «Матмо», передает агентство Kazinform со ссылкой на VNA

    Фото: VNA

    Сообщается также о масштабном ущербе системе дамб: зафиксировано 83 инцидента. 

    «Матмо» также привел к серьезным перебоям в электроснабжении и телекоммуникациях. Более 550 тысяч домохозяйств остались без электричества, хотя впоследствии во многих домах электроснабжение было восстановлено. 

    По данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, ущерб от Матмо оценивается в более чем 8,72 трлн донгов (331 млн долларов США).

    Наибольший экономические потери понесла северная провинция Тхайнгуен.

    Тайфун «Матмо», принесший ливни, спровоцировал масштабное наводнение во Вьетнаме в начале октября. 

    До этого на страну обрушился тайфун «Буалой», экономический ущерб которого составил 8,78 трлн вьетнамских донгов (около 333 млн долларов США).

    Теги:
    Вьетнам Мировые новости Непогода
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
