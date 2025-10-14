Ущерб от тайфуна «Матмо» во Вьетнаме превысил $330 млн

Сообщается также о масштабном ущербе системе дамб: зафиксировано 83 инцидента.

«Матмо» также привел к серьезным перебоям в электроснабжении и телекоммуникациях. Более 550 тысяч домохозяйств остались без электричества, хотя впоследствии во многих домах электроснабжение было восстановлено.

По данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, ущерб от Матмо оценивается в более чем 8,72 трлн донгов (331 млн долларов США).

Наибольший экономические потери понесла северная провинция Тхайнгуен.

Тайфун «Матмо», принесший ливни, спровоцировал масштабное наводнение во Вьетнаме в начале октября.

До этого на страну обрушился тайфун «Буалой», экономический ущерб которого составил 8,78 трлн вьетнамских донгов (около 333 млн долларов США).