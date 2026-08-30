Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Эгейском море

По данным Управления Турции по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), землетрясение произошло в акватории Эгейского моря, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу .

Подземные толчки были зафиксированы в 56,39 км от района Датча провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,92 км.

Ранее, 29 августа, сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки на территории Китая.

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