Кто выплатит компенсацию за разрушенное землетрясением жилье — разъяснение МЧС

​В ответ на официальный запрос агентства Kazinform Министерство по чрезвычайным ситуациям РК предоставило информацию о том, кто несет ответственность за выплату компенсации за здания, разрушенные в результате землетрясения.

— На сегодняшний день в Казахстане порядок возмещения ущерба регулируется статьей 58 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и Правилами возмещения вреда (ущерба), утвержденными приказом МЧС от 31 марта 2026 года № 143 (введены в действие с 1 июля 2026 года). Согласно статье 58 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», ущерб, причиненный пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, возмещается в порядке, определяемом уполномоченным органом, — ответили в ведомстве.

​По информации министерства, в первую очередь для определения размера ущерба местный исполнительный орган создает специальную комиссию. В случае повреждения жилья проводится техническое обследование и оценивается причиненный ущерб. Также учитываются ограничения, установленные законодательством. После проведения таких мероприятий определяется объем компенсации.

​Если имущество застраховано, компенсацию обеспечивает страховая организация. При этом компенсация не выплачивается за незаконно построенные объекты и временные сооружения, не относящиеся к недвижимости. По этой причине важно возводить дом на разрешенном участке, законным путем и оформлять страховку.

— В настоящее время каждый гражданин вправе добровольно застраховать свою жизнь, имущество или недвижимое имущество в любой страховой компании. Кроме того, в 2026 году Главой государства поручена разработка законопроекта «О страховой деятельности», в котором отдельным блоком предусматриваются нормы обязательного страхования жилья от стихийных бедствий. Данный законопроект разрабатывается Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. В нем рассматривается обязательное страхование жилья от землетрясений, лесных пожаров, паводков и затоплений, — заявили в МЧС.

Ранее корреспондент агентство разбирался как возместить ущерб, если из-за ливня на городской улице затопило машину.