Кто выплатит компенсацию за разрушенное землетрясением жилье — разъяснение МЧС
В ответ на официальный запрос агентства Kazinform Министерство по чрезвычайным ситуациям РК предоставило информацию о том, кто несет ответственность за выплату компенсации за здания, разрушенные в результате землетрясения.
— На сегодняшний день в Казахстане порядок возмещения ущерба регулируется статьей 58 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и Правилами возмещения вреда (ущерба), утвержденными приказом МЧС от 31 марта 2026 года № 143 (введены в действие с 1 июля 2026 года). Согласно статье 58 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», ущерб, причиненный пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, возмещается в порядке, определяемом уполномоченным органом, — ответили в ведомстве.
По информации министерства, в первую очередь для определения размера ущерба местный исполнительный орган создает специальную комиссию. В случае повреждения жилья проводится техническое обследование и оценивается причиненный ущерб. Также учитываются ограничения, установленные законодательством. После проведения таких мероприятий определяется объем компенсации.
Если имущество застраховано, компенсацию обеспечивает страховая организация. При этом компенсация не выплачивается за незаконно построенные объекты и временные сооружения, не относящиеся к недвижимости. По этой причине важно возводить дом на разрешенном участке, законным путем и оформлять страховку.
— В настоящее время каждый гражданин вправе добровольно застраховать свою жизнь, имущество или недвижимое имущество в любой страховой компании. Кроме того, в 2026 году Главой государства поручена разработка законопроекта «О страховой деятельности», в котором отдельным блоком предусматриваются нормы обязательного страхования жилья от стихийных бедствий. Данный законопроект разрабатывается Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. В нем рассматривается обязательное страхование жилья от землетрясений, лесных пожаров, паводков и затоплений, — заявили в МЧС.
Ранее корреспондент агентство разбирался как возместить ущерб, если из-за ливня на городской улице затопило машину.