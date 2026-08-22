Как возместить ущерб, если из-за ливня на городской улице затопило машину

Что делать водителям, чьи автомобили пострадали от затопления на дорогах после ливня? В Управлении коммунального хозяйства города Астаны в ответ на официальный запрос Kazinform разъяснили порядок возмещения ущерба.

— Вопросы возмещения ущерба, причиненного транспортным средствам в результате подтопления, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РК. С учетом конкретных обстоятельств, служащих основанием для возмещения ущерба, вопрос решается за счет средств городского акимата в порядке, установленном законодательством, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в случае несогласия с принятым решением участник административной процедуры имеет право обжаловать административный акт, а также административные действия или бездействие в досудебном административном порядке в соответствии со статьями 91 и 92 Административного процедурно-процессуального кодекса РК (Порядок обжалования; Срок подачи жалобы).

— Жалоба подается в административный орган, должностному лицу, чьи административный акт, административное действие или бездействие обжалуются. Ее рассмотрение в досудебном административном порядке проводят подведомственные государственные учреждения акимата города Астаны и их рабочая группа по рассмотрению жалоб либо руководитель управления. Жалоба подается в административный орган, должностному лицу не позднее трех месяцев. Также разъясняем, что в случае отсутствия вышестоящего административного органа или должностного лица административный акт, административное действие или бездействие могут быть обжалованы в суде. Это предусмотрено пунктом 6 статьи 91 «Порядок обжалования» Административного процедурно-процессуального кодекса РК, — говорится в официальном ответе.

Напомним, ранее мы писали о том, будут ли обновлять ливневую канализацию Астаны после подтоплений.