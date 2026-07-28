Будут ли обновлять ливневую канализацию Астаны после подтоплений

В Министерстве промышленности и строительства ответили на вопрос о модернизации ливневой канализации Астаны после подтоплений некоторых улиц во время сильных дождей, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 21 по 23 июля в Астане прошли сильные дожди. После ливней жители сообщали о подтоплениях на ряде улиц и в отдельных районах города.

В связи с этим на брифинге в Правительстве журналисты спросили представителей ведомства о том, как будут обновлять ливневую систему столицы в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

По словам вице-министра Олжаса Сапарбекова, случаи подтопления в городе бывают редко и только в случае, если объем выпавших осадков значительно превышает средние показатели.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Мы, как жители данного региона, тоже ощущаем некий дискомфорт — но периодичность довольно-таки не большая. Затрачивать большие средства на природный катаклизм, который мы можем ожидать в какой-то период — это будут большие затраты и они лягут на расход бюджета. Насколько это необходимо? Это тоже проводится оценка, анализ и экспертиза, — отметил он.

Однако в целом обновление систем ливневок по стране войдут в проект МЭКС, сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керимкулов:

— Если в рамках нацпроекта говорить, то в целом система ливневой канализации является одним из элементов системы водоотведения, поэтому проекты по реализации и реконструкции систем ливневых канализации также мы будем рассматривать в рамках нацпроекта.

По его словам, до 2026 года такие проекты финансировались за счет республиканского бюджета. За последние десять лет работы были проведены на 11 проблемных участках столицы, которые наиболее подвержены подтоплениям во время залповых дождей. Среди них — проспект Бауыржана Момышулы, проспект Мәңгілік Ел, улицы Пушкина и Абая.

Кроме того, в этом году из Специального государственного фонда на эти цели выделено около 5 млрд теңге. Дополнительное финансирование предусмотрено и за счет местного бюджета в виде трансфертов общего характера.

Напомним, 23 июля в Астане за 22 минуты залпового дождя выпала треть месячной нормы осадков. Во время сильного дождя на одной из станций Tarlan Astana с потолка начала течь вода. После ливней в Астане спасатели вытаскивали автомобили из воды.