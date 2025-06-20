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    11:05, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Земельный участок стоимостью 1,5 млрд тенге вернули вузу в ВКО

    АФМ выявлена схема незаконного перераспределения долей в ТОО «Технопарк «Алтай», передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Земельный участок стоимостью 1,5 млрд тенге вернули вузу в ВКО
    Фото: АФМ

    Департаментом АФМ по ВКО окончено расследование по факту незаконного вывода доли участия государства.

    Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева является одним из ведущих вузов страны, обеспечивающих подготовку специалистов для металлургии, машиностроения, энергетики, медицинской техники и других на базе 17-ти научных центров, лабораторий и научно-производственных площадок.

    В 2018–2020 годах бывшим руководством университета незаконно передана в частные руки мажоритарная государственная доля в размере 78% в уставном капитале ТОО «Технопарк «Алтай».

    — В рамках исполнения поручения Главы государства о возврате незаконно выведенных активов приняты меры по возвращению университету 100% доли в ТОО «Технопарк «Алтай» в виде здания площадью 8 тыс. кв.м и земельного участка площадью 1,3 га общей стоимостью 1,5 млрд тенге, — сообщили в АФМ.

    Возвращённые активы будут использованы для размещения лабораторного и учебного фондов, а также для развития медицинского инновационного кластера по выпуску продукции для травматологии, ортопедии и онкологического протезирования.

    Работа по возврату активов будет продолжена.

    Ранее мы писали, что в Алматы не утихает скандал вокруг строительства ЖК на территории КазНАИУ. На территории Казахского национального аграрного исследовательского университета в Алматы планируют построить жилой комплекс, это вызывает обеспокоенность среди студентов и преподавателей.

    Теги:
    Вузы ВКО Возврат активов Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана АФМ Усть-Каменогорск
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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