Земельный участок стоимостью 1,5 млрд тенге вернули вузу в ВКО

Департаментом АФМ по ВКО окончено расследование по факту незаконного вывода доли участия государства.

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева является одним из ведущих вузов страны, обеспечивающих подготовку специалистов для металлургии, машиностроения, энергетики, медицинской техники и других на базе 17-ти научных центров, лабораторий и научно-производственных площадок.

В 2018–2020 годах бывшим руководством университета незаконно передана в частные руки мажоритарная государственная доля в размере 78% в уставном капитале ТОО «Технопарк «Алтай».

— В рамках исполнения поручения Главы государства о возврате незаконно выведенных активов приняты меры по возвращению университету 100% доли в ТОО «Технопарк «Алтай» в виде здания площадью 8 тыс. кв.м и земельного участка площадью 1,3 га общей стоимостью 1,5 млрд тенге, — сообщили в АФМ.

Возвращённые активы будут использованы для размещения лабораторного и учебного фондов, а также для развития медицинского инновационного кластера по выпуску продукции для травматологии, ортопедии и онкологического протезирования.

Работа по возврату активов будет продолжена.

Ранее мы писали, что в Алматы не утихает скандал вокруг строительства ЖК на территории КазНАИУ. На территории Казахского национального аграрного исследовательского университета в Алматы планируют построить жилой комплекс, это вызывает обеспокоенность среди студентов и преподавателей.