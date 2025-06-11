В Алматы не утихает скандал вокруг строительства ЖК на территории КазНАИУ

Преподаватели аграрного вуза обратились с официальным письмом к депутату Мажилиса Ерлану Саирову с просьбой оказать содействие в решении многолетней проблемы. Они требуют вернуть в собственность университета объекты, незаконно выведенные из баланса вуза еще с начала 2000-х годов. В числе таких объектов — лабораторные корпуса, общежития, учебные здания, а также земельный участок площадью 96 соток в самом центре студенческого городка.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Представители университета заявили, что на этом участке компания «Рамс Казахстан» планирует возвести несколько многоэтажных жилых домов. Строительные работы когда-то были начаты, но затем приостановлены. На месте остался котлован, который с каждым дождем и таянием снега увеличивается в размерах, создавая угрозу для жизни студентов и сотрудников университета.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Чтобы разобраться в ситуации, на место прибыли депутат Мажилиса Ерлан Саиров, представители акимата города, руководства вуза, СМИ и профильные специалисты.

— Мы уже два года добиваемся решения этого вопроса, но ни прокуратура, ни Министерство промышленности и строительства, ни Комитет по управлению земельными ресурсами не принимают конкретных мер. Я считаю, что это открытый саботаж политики Президента по восстановлению закона и порядка. Я неоднократно говорил об этом и экс-акиму, но ситуация не сдвинулась с места. Теперь надеемся, что с приходом нового акима Сатыбалды вопрос будет решен. В противном случае нам останется только обратиться напрямую к Президенту, — отметил депутат.

По его словам, строительство жилого комплекса на территории студенческого городка нарушает действующий генеральный план Алматы, согласно которому эта земля относится к функциональной зоне учебных заведений.

— На сегодняшний день здесь происходит обвал почвы, это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Здесь может произойти техногенная катастрофа, — добавил он.

Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов в свою очередь заявил, что официальных решений о незаконности строительства пока нет, но подчеркнул, что акимат будет действовать в рамках своей компетенции по закону. По его словам, строительство временно приостановлено, котлован будет засыпан, забор убран. Работы выполнит застройщик — после судебного разбирательства станет ясно, продолжатся ли они.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Вопрос законности выдачи разрешений на строительство остается открытым

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Серик Набиев заявил, что строительство объекта приостановлено из-за социального напряжения. В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям уполномоченных органов и застройщика.

Руководитель управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев пояснил, что участок был незаконно переведен в категорию под жилищное строительство по устаревшему проекту детальной планировки. А согласно новому генплану Алматы, который был утвержден в 2023 году и утвержденной новой детальной планировке, этот участок относится к учебной зоне. Здесь допустимо строительство общежития, административного здания, но не жилья.

— Мы можем остановить строительство и отозвать предпроектную разрешительную документацию. Поменять функциональное назначение проектируемого объекта в соотвествии с функциональным назначением земельного участка, — ответил Нурлан Буранбаев.

Студенты также активно подключились к защите своей Alma Mater. По словам третьекурсника Нурсилама Адилбека, проблема не впервые поднимается на собраниях, но ощутимых сдвигов пока нет. Он отмечает, что с каждым годом число студентов растет, а инфраструктура университета нуждается в обновлении и расширении. Вместо жилых комплексов здесь нужны новые аудитории, лаборатории и общежития.

Заместитель председателя правления — ректора КазНАИУ Куат Султангазиев рассказал, что с начала 2000-х годов университет потерял десятки объектов: здания на проспектах Сейфуллина и Абая, стадион на улице Наурызбай батыра, мастерские, лаборатории, а теперь угроза нависла и над кампусом. По его словам, пять многоэтажных домов в самом центре студенческого городка на площади 96 соток вызывает большие вопросы.

— Сейчас вот мы добиваемся, чтобы вернули нам эту землю. Здесь зарыли котлован и планируют построить пять многоквартирных домов. Вы представьте себе, в центре университета — жилой комплекс. Как жильцы потом будут выезжать, выгуливать собак? Мы не разрешим им ходить по территории вуза, как люди с семьями будут отдыхать среди студентов? Вопросов много. Здесь раньше были мастерские, гаражи, крупные исследовательские лаборатории, но их всех снесли, — говорит он.

Представители акимата обещают завершить проверку законности строительства до конца недели, а застройщика обяжут засыпать опасный котлован.

В 2023 году группа преподавателей Казахского национального аграрного исследовательского университета в Алматы обратилась к депутатам Мажилиса с просьбой вернуть имущество, незаконно выведенное из вуза за последние 20 лет.

Также в прошлом году прокуратурой города по результатам проверки Казахского национального Аграрного исследовательского университета установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева. Позже по этому делу был осужден директор учебно-опытного хозяйства «Саймасай» КазНАИУ.