Гектары земли КазНАИУ незаконно оформлялись на других собственников последние 20 лет - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Группа преподавателей Казахского национального аграрного исследовательского университета в Алматы обратилась к депутатам Мажилиса с просьбой вернуть имущество, незаконно выведенное из вуза за последние 20 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники университета, как сообщил депутат Ерлан Саиров, предоставили список незаконно переданных активов другим собственникам. В собственность других лиц переданы три студенческих общежития, 5 учебно-лабораторных корпусов, административно-хозяйственные здания и другие объекты недвижимости на 700 квадратных метров, также земельные участки площадью около 5 га, примыкающие к корпусам университета. В городе Талгаре в Алматинской области и в Енбекшиказахском районе учебно-практические земельные участки площадью 12 га были заброшены.

«Разбазарили» имущество университета. Юридические лица, владеющие этими зданиями, строили жилые комплексы на территории учебных корпусов, переоборудовали общежития под гостиницы, создавали караоке и другие развлекательные заведения, причиняя неудобства студентам и преподавателям. Некоторые учебные корпуса превратились в бизнес-центры. Коллектив вуза сообщает, что все решения о продаже активов или передаче их в доверительное управление принимались в 2001-2022 годах и просят привлечь к ответственности то руководство, которое тогда было», - зачитал он депутатский запрос на имя генерального прокурора Берика Асылова.