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    22:30, 14 Май 2025 | GMT +5

    Земельный тупик для инвесторов: в ВКО ищут пути решения проблем с участками

    Земельные вопросы остаются одной из главных преград для инвесторов в Восточно-Казахстанской области, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    земля для выпаса
    Фото: pixabay.com

    Об этом заявили на заседании фронт-офиса по защите прав предпринимателей, прошедшем в прокуратуре ВКО. В обсуждении участвовали представители надзорного органа, Палаты предпринимателей, Kazakh Invest, госструктур и бизнеса.

    По информации прокуратуры, с начала года в регионе защищены права 845 предпринимателей. При этом основное внимание уделяется предотвращению незаконного давления со стороны госорганов. Один чиновник уже привлечён к административной ответственности.

    - На сопровождении находятся шесть инвестпроектов. Почти все столкнулись с одинаковыми барьерами — продление аренды, оформление прав на участки, землеустроительная документация. Всё упирается в землю, — отметили в прокуратуре.

    Особо обсуждалась ситуация с эко-отелем «Заречье», где инвестор не может изменить целевое назначение участка для расширения туристической базы — из сельхозназначения в рекреационное.

    - Нам нужно всего два гектара — для размещения домиков и туробъектов. Остальная земля продолжает использоваться как пастбище и сенокос. В хозяйстве держим скот, — рассказала директор отеля Светлана Фроимчук.

    По словам руководителя управления земельных отношений ВКО Надежды Михейлис, аналогичные споры уже возникали в Самарском районе. Там акиматы отказывали в изменении назначения, ссылаясь на судебные запреты.

    - Есть действующие решения специализированного экономического суда по ВКО, запрещающие перевод сельхозземель. Но существует возможность пересмотра через зонирование территорий, — добавила она.

    Вопрос вызвал интерес и у надзорного органа. Первый заместитель прокурора ВКО Мейрам Таутенов поручил рассмотреть ситуацию более детально и предложил предпринимателям не бояться обращаться в прокуратуру по всем спорным вопросам.

    - Чем раньше поступит сигнал, тем быстрее мы сможем подключиться и защитить ваши права, — отметил он.

    Ранее сообщалось, что сельхозпереработчики ВКО ждут субсидий годами.

     

    Теги:
    Земля ВКО Восточно-Казахстанская область Инвестпроекты Прокуратура
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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