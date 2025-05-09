«Зависли в долгах»: переработчики ВКО ждут субсидий годами

На Совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции в региональной Палате предпринимателей ВКО обсудили ситуацию, которая может поставить под угрозу развитие перерабатывающей отрасли региона. Один из главных молокопроизводителей региона — ТОО «Эмиль» обратилось с просьбой разобраться в задержках выплат по государственным программам поддержки.

— Только нам должны более 800 миллионов тенге, из них 600 миллионов — по программе субсидирования закупа сельхозпродукции для глубокой переработки. Каждый год надеемся на эти деньги, чтобы вложить в модернизацию, строительство, но в итоге ничего не можем планировать, — рассказала директор компании Анна Аберле.

Такая ситуация — не единичная. По информации управления сельского хозяйства ВКО, только по линии субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании аграриев задолженность уже приблизилась к 10 миллиардам тенге. По прогнозам, к концу года сумма может вырасти до 16 миллиардов.

— Для перерабатывающих предприятий доступны три программы государственной поддержки: субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки; субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса; субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях. По всем трем программам ежегодно накапливаются долги. Особенно сложная ситуация с компенсацией ставок вознаграждения. Мы подаем заявки с учетом задолженности за предыдущие периоды и текущих потребностей, но выплаты зависят от лимитов местного бюджета, — пояснила заместитель руководителя управления Диляра Жылкайдарова.

Проблему усугубляет юридическая неопределенность: в действующих Правилах субсидирования не указаны сроки выплаты. Это лишает бизнес возможности защитить свои интересы в суде.

Многие предприниматели вынуждены направлять средства не на развитие, а на обслуживание долгов.

— Госпрограммы есть, но работают только на бумаге. Вместо новой техники — проценты по кредитам, — возмущаются переработчики.

Вопрос вызвал обеспокоенность надзорных органов. К решению проблемы подключатся прокуратура Восточно-Казахстанской области и Агентство по делам государственной службы.

— Исполнительные органы должны заранее предусматривать объемы финансирования и исполнять обязательства вовремя. От этого зависит стабильность всего перерабатывающего сектора, — подчеркнул председатель Совета по защите прав предпринимателей Игорь Шацкий.

Регион ждет второго полугодия, когда, как заявлено, могут быть выделены дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что 10 тысяч бизнес-инициатив, по данным Миннацэкономики, получат поддержку уже в 2025 году.