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    01:18, 09 Май 2025 | GMT +5

    «Зависли в долгах»: переработчики ВКО ждут субсидий годами

    Восточно-Казахстанские предприятия бьют тревогу: долги государства по субсидиям достигли миллиардов, а механизм поддержки работает только на бумаге, передаёт корреспондент агентства Kazinform. 

    Деньги монеты Ақша
    Фото: Kazinform

    На Совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции в региональной Палате предпринимателей ВКО обсудили ситуацию, которая может поставить под угрозу развитие перерабатывающей отрасли региона. Один из главных молокопроизводителей региона — ТОО «Эмиль» обратилось с просьбой разобраться в задержках выплат по государственным программам поддержки.

    — Только нам должны более 800 миллионов тенге, из них 600 миллионов — по программе субсидирования закупа сельхозпродукции для глубокой переработки. Каждый год надеемся на эти деньги, чтобы вложить в модернизацию, строительство, но в итоге ничего не можем планировать, — рассказала директор компании Анна Аберле. 

    Такая ситуация — не единичная. По информации управления сельского хозяйства ВКО, только по линии субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании аграриев задолженность уже приблизилась к 10 миллиардам тенге. По прогнозам, к концу года сумма может вырасти до 16 миллиардов.

    — Для перерабатывающих предприятий доступны три программы государственной поддержки: субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки; субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса; субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях.

    По всем трем программам ежегодно накапливаются долги. Особенно сложная ситуация с компенсацией ставок вознаграждения. Мы подаем заявки с учетом задолженности за предыдущие периоды и текущих потребностей, но выплаты зависят от лимитов местного бюджета, — пояснила заместитель руководителя управления Диляра Жылкайдарова.

    Проблему усугубляет юридическая неопределенность: в действующих Правилах субсидирования не указаны сроки выплаты. Это лишает бизнес возможности защитить свои интересы в суде.

    Многие предприниматели вынуждены направлять средства не на развитие, а на обслуживание долгов.

    — Госпрограммы есть, но работают только на бумаге. Вместо новой техники — проценты по кредитам, — возмущаются переработчики.

    Вопрос вызвал обеспокоенность надзорных органов. К решению проблемы подключатся прокуратура Восточно-Казахстанской области и Агентство по делам государственной службы.

    — Исполнительные органы должны заранее предусматривать объемы финансирования и исполнять обязательства вовремя. От этого зависит стабильность всего перерабатывающего сектора, — подчеркнул председатель Совета по защите прав предпринимателей Игорь Шацкий.

    Регион ждет второго полугодия, когда, как заявлено, могут быть выделены дополнительные средства.

    Ранее сообщалось, что 10 тысяч бизнес-инициатив, по данным Миннацэкономики, получат поддержку уже в 2025 году.

    Теги:
    Сельское хозяйство ВКО Восточно-Казахстанская область Субсидии Предпринимательство и власть
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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