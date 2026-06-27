Земельные участки стоимостью 48 млн тенге вернули государству в Туркестанской области

В Туркестанской области государству вернули 11 земельных участков общей площадью 59 гектаров и кадастровой стоимостью 48 млн тенге, передает агентство Kazinform.

Проверка установила, что земли не осваивались, являлись бесхозяйными или были предоставлены незаконно.

— На основании акта прокурорского надзора уполномоченный государственный орган, осуществляющий контроль за использованием и охраной земель, обратился в суд с исковыми заявлениями. По результатам рассмотрения дел судами в государственную собственность возвращены 11 земельных участков общей площадью 59 гектаров и кадастровой стоимостью 48 млн тенге, — сообщает Генпрокуратура.

Отмечается, что судебные акты вступили в законную силу. Должностные лица, допустившие нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области вынесли приговор специалисту кадастра, который вводил граждан в заблуждение, обещая помочь в приобретении земельных участков по заниженным ценам.