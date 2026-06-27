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    Конституция

    Земельные участки стоимостью 48 млн тенге вернули государству в Туркестанской области

    В Туркестанской области государству вернули 11 земельных участков общей площадью 59 гектаров и кадастровой стоимостью 48 млн тенге, передает агентство Kazinform.

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    Фото: МСХ РК

    Проверка установила, что земли не осваивались, являлись бесхозяйными или были предоставлены незаконно.

    — На основании акта прокурорского надзора уполномоченный государственный орган, осуществляющий контроль за использованием и охраной земель, обратился в суд с исковыми заявлениями. По результатам рассмотрения дел судами в государственную собственность возвращены 11 земельных участков общей площадью 59 гектаров и кадастровой стоимостью 48 млн тенге, — сообщает Генпрокуратура.

    Отмечается, что судебные акты вступили в законную силу. Должностные лица, допустившие нарушения закона, привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области вынесли приговор специалисту кадастра, который вводил граждан в заблуждение, обещая помочь в приобретении земельных участков по заниженным ценам.

    Земельный участок Генпрокуратура Туркестанская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор