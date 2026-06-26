Обещал дешевые земельные участки: специалиста кадастра осудили в Алматинской области

В Жамбылском районном суде Алматинской области вынесли приговор специалисту отдела регистрации и земельного кадастра госкорпорации «Правительство для граждан», признанному виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере, передает агентство Kazinform.

Как установил суд, в период с 2024 по 2025 год подсудимый, пользуясь своим служебным положением, вводил граждан в заблуждение, обещая содействие в приобретении земельных участков по заниженным ценам, а также в легализации документов на недвижимое имущество.

Действуя путем обмана и злоупотребления доверием, он незаконно завладел денежными средствами 33 потерпевших, причинив им крупный материальный ущерб.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимого была полностью доказана. Помимо признательных показаний самого обвиняемого, суд исследовал показания потерпевших, квитанции о денежных переводах, расписки и видеозаписи, подтверждающие обстоятельства совершенного преступления.

Санкция части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение большей части ущерба, а также просьбы ряда потерпевших о смягчении наказания. В связи с этим суд назначил минимальный срок.

— Приговором суда гражданин А. приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в финансовых организациях и субъектах квазигоссектора. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, — отметили в пресс-службе Жамбылского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.

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