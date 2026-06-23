Жительницу Костаная осудили за мошенничество на 30 миллионов тенге

В суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере, совершенном неоднократно. Ущерб составил более 30 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным суда, с апреля 2022 года по сентябрь 2024 года женщина под предлогом оказания посреднических услуг по приобретению недвижимости по заниженной цене вводила жителей города в заблуждение. Чтобы вызвать доверие потерпевших, женщина создавала видимость законных сделок по покупке недвижимости.

В результате ее действий пострадали восемь человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 30 миллионов тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Потерпевшие просили назначить ей строгое наказание и взыскать причиненный ущерб.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.

Суд назначил ей 4 года лишения свободы. Однако в связи с амнистией, объявленной к 30-летию Конституции Республики Казахстан, срок наказания был сокращен на одну треть — до 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

Кроме того, учитывая наличие малолетних детей, суд отсрочил исполнение наказания на 5 лет.

Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в СКО осудили пятерых жителей за организацию сети «дропов».