Пятеро жителей СКО осуждены за организацию сети «дропов»

В Северо-Казахстанской области осуждены пятеро «дроповодов» в возрасте от 20 до 25 лет, передает агентство Kazinform.

Задержание прошло в июле 2025 года. Причастность подозреваемых была установлена к 31 эпизодам интернет-мошенничества.

— Мошенники, находившиеся за рубежом, звонили казахстанцам под видом сотрудников операторов сотовой связи, банков и других организаций. Под различными предлогами они убеждали граждан сообщать коды из SMS-сообщений. Далее другие участники схемы вводили потерпевших в заблуждение, утверждая, что их деньги якобы находятся под угрозой. Пользуясь доверием, злоумышленники заставляли граждан оформлять кредиты и переводить средства на «безопасные» счета, — рассказали в МВД.

Отмечается, что фактически эти счета принадлежали так называемым «дропам». По цепочке деньги выводились за пределы Казахстана. Организовывали и координировали схему пятеро жителей СКО, получавшие процент от каждой транзакции.

— Суд признал их виновными. В мае они были приговорены к лишению свободы сроком от 2 лет до 6 лет и 8 месяцев. Также суд удовлетворил часть исков потерпевших. Осужденные обязаны возместить ущерб. В одном из случаев сумма составила 22 млн 800 тысяч тенге. Приговор пока не вступил в законную силу, — добавили в ведомстве.

О том, как казахстанцев вовлекают в дропперство, читайте здесь.

Ранее в МВД Казахстана рассказали о схеме, где подростков используют как «дропов».