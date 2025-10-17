Зеленский прибыл в США для переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 16 октября, прибыл с визитом в США. Самолет украинского лидера приземлился на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона.

Зеленский, по данным издания, написал в Telegram, что в ближайшие часы намерен встретиться с представителями американских оборонных компаний и обсудить с ними, в частности, дополнительные поставки средств ПВО.

После этого у президента Украины запланирована также встреча с представителями американских энергетических компаний.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что 17 октября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Одна из главных тем встречи — поставки дальнобойного оружия Киеву.

Позже Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского.