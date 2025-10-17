РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:11, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Зеленский прибыл в США для переговоров с Трампом

    Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон. Он встретится сначала с представителями оборонных и энергетических компаний США, а затем с Дональдом Трампом, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Владимир Зеленский
    Фото: Anadolu Ajansı

    Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 16 октября, прибыл с визитом в США. Самолет украинского лидера приземлился на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона.

    Зеленский, по данным издания, написал в Telegram, что в ближайшие часы намерен встретиться с представителями американских оборонных компаний и обсудить с ними, в частности, дополнительные поставки средств ПВО.

    После этого у президента Украины запланирована также встреча с представителями американских энергетических компаний.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что 17 октября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Одна из главных тем встречи — поставки дальнобойного оружия Киеву.

    Позже Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского.

