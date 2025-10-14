Зеленский подтвердил встречу с Трампом 17 октября в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на этой неделе встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 13 октября, в Киеве на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Украинская делегация, в состав которой вошли премьер-министр Юлия Свириденко, глава администрации президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, уже вылетела в Вашингтон.

Визит самого Зеленского, по данным издания, ожидается 17 октября. По словам президента Украины, одной из тем диалога с Трампом будет поставка дальнобойного оружия стране.

В сентябре сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда в ходе встречи стороны обсудили урегулирование украинского конфликта, а также санкции против России.