Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским 17 октября
Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Американский лидер Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского.
— Думаю, да, — подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей.
Он также оставил без ответа вопрос журналистов о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что 17 октября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Одна из главных тем встречи — поставки дальнобойного оружия Киеву.
В сентябре президент США Дональд Трамп уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда в ходе встречи стороны обсудили урегулирование украинского конфликта, а также санкции против России.