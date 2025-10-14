Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским 17 октября

Американский лидер Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского.

— Думаю, да, — подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей.

Он также оставил без ответа вопрос журналистов о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что 17 октября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Одна из главных тем встречи — поставки дальнобойного оружия Киеву.

В сентябре президент США Дональд Трамп уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда в ходе встречи стороны обсудили урегулирование украинского конфликта, а также санкции против России.