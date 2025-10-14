РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:07, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским 17 октября

    Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    а
    Фото: Anadolu Ajansi

    Американский лидер Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского.

    — Думаю, да, — подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей. 

    Он также оставил без ответа вопрос журналистов о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что 17 октября встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Одна из главных тем встречи — поставки дальнобойного оружия Киеву.

    В сентябре президент США Дональд Трамп уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда в ходе встречи стороны обсудили урегулирование украинского конфликта, а также санкции против России.

    Теги:
    Зеленский Украина США Дональд Трамп
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают