«Зеленые легкие» Парижа в огне: Макрон сообщил о катастрофических потерях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что около 10% леса Фонтенбло, который называют «зелеными легкими» Парижа, уничтожено огнем. Он посетил пострадавший от пожара лес, расположенный примерно в 60 километрах от французской столицы, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı .

Макрон встретился с пожарными, участвующими в продолжающихся работах по тушению пожара.

В своей речи, произнесенной на месте событий, он отметил, что во Франции со времен Второй мировой войны не было столько лесных пожаров, как в этом году. Выразив поддержку пожарным, он подчеркнул, что к виновникам лесных пожаров не будет проявлено никакой терпимости.

Макрон отметил, что они не стали дожидаться возникновения кризисной ситуации, чтобы инвестировать в средства борьбы с лесными пожарами, и сообщил, что 70 дополнительных вертолетов и самолетов уже готовы к введению в строй для тушения пожаров.

По его словам, на данный момент в результате пожара в лесу Фонтенбло в пепел превратилось около 2 тысяч гектаров, что составляет 10 процентов площади леса, и отметил, что сезон лесных пожаров еще впереди, поэтому лето будет тяжелым.

Как сообщает газета «Le Parisien», двое 18-летних молодых людей, подозреваемых в поджоге в некоторых местах Фонтенблоского леса, были задержаны вечером 15 июля по обвинению в причинении ущерба путем поджога.

Стало известно, что один из этих подозреваемых, являющийся добровольным пожарным, заявил, что поджог кустарник с помощью зажигалки и бензина. Другой 18-летний подозреваемый указал, что случайно вызвал пожар, бросив окурок на территорию конноспортивного стадиона в Фонтенбло.

Отмечается, что пожар в лесу Фонтенбло начался 12 июля.

Ранее сообщалось, что на тушение пожара в лесу Фонтенбло были отправлены два пожарных самолета.