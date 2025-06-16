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    13:25, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Завод по производству газа из угля планируют построить в Карагандинской области

    Олжас Бектенов обсудил с главой Shandong Energy Group Co. Ли Вэем строительство углехимического завода с созданием 1,5 тыс. рабочих мест, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Завод по производству газа из угля планируют построить в Карагандинской области
    Фото: Правительство

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Shandong Energy Group Co. Ли Вэем. Обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, в том числе по реализации совместного проекта строительства углехимического завода в РК. 

    Внимание уделено совместным планам QazaqGaz и Shandong Energy Group Co. по строительству в Карагандинской области углехимического завода по производству газа из угля. Проектная мощность — 2 млрд м3 газа в год. Запуск производства придаст новый импульс развитию углехимической отрасли Казахстана. Ожидается эффект в виде дополнительных объемов газа, создания 1,5 тыс. постоянных рабочих мест, экономической диверсификации, развития новых технологий, а также усиления экспортного потенциала страны.

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что Правительство Казахстана придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой в разных сферах экономики, в том числе в углехимической отрасли.

    Председатель правления Shandong Energy Group Co. Ли Вэй подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества с Казахстаном и инвестировании в перспективное направление промышленности.

    По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность конструктивному диалогу для реализации совместных планов.

    Справочно: Shandong Energy Group Co. (SEG) — системообразующее предприятие в энергетической отрасли Китая, имеющее многолетний опыт в угольной и углехимической индустрии. Посредством инновационного подхода компания стала лидером в КНР по производству карбамида, метанола и другой химической продукции, производимой на основе угля. SEG имеет 608 дочерних предприятий, расположенных в провинциях КНР и 17 странах.

    Ранее Премьер-министр Республики Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании Hong Kong Sino-Science Oil and Gas Co., Ltd. (Geo-Jade Petroleum) Ван Вэньтао.

    Теги:
    Казахстан Правительство РК Китай Регионы Казахстана Заводы КНР Карагандинская область Строительство Олжас Бектенов Премьер-министр РК Газ Уголь
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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