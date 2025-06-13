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    17:45, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов обсудил с главой Geo-Jade Petroleum добычу газа на месторождении «Созак»

    Премьер-министр Республики Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании Hong Kong Sino-Science Oil and Gas Co., Ltd. (Geo-Jade Petroleum) Ван Вэньтао. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Олжас Бектенов обсудил с главой Geo-Jade Petroleum добычу газа на месторождении «Созак»
    Фото: Кабмин РК

    Обсуждены вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе и реализации проекта по добыче сложноизвлекаемого газа. Данный проект реализуется на месторождении «Созак» в Кызылординской области.

    Казахстан заинтересован в продолжении сотрудничества на взаимовыгодных условиях и в раскрытии потенциала нетрадиционных ресурсов для укрепления энергетической безопасности и обеспечения экономического роста страны.

    По итогам обсуждения стороны отметили, что работы будут продолжены на уровне рабочих групп.

    Geo-Jade Petroleum – крупнейшая китайская компания по разведке, добыче нефти и газа, которая работает в Казахстане более 10 лет. Ранее компанией реализован в РК ряд крупных проектов на сумму свыше $3 млрд и создано порядка 1 тыс. постоянных рабочих мест для местного населения.

    Теги:
    Правительство Олжас Бектенов Премьер-министр РК Газ
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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