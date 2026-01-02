РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:00, 02 Январь 2026 | GMT +5

    Завод кормов для домашних животных построят в Алматинской области

    В Алматинской области построят завод по производству кормов для домашних животных с объемом инвестиций свыше 88 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    кошки собаки
    Фото: BILD

    В рамках реализации поручений Президента РК по развитию обрабатывающей промышленности в Алматинской области будет построен завод по производству готовых кормов для домашних животных. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

    В частности, Министерством сельского хозяйства заключено соглашение с ТОО «Mars Petcare Kazakhstan», которое предусматривает строительство предприятия в городе Конаев. Общий объем инвестиций составит более 88,8 млрд тенге. Проектная мощность — 100 тыс. тонн продукции в год.

    Строительство и ввод объекта в эксплуатацию планируются до 31 декабря 2030 года. Начало эксплуатации — с 1 января 2031 года. На заводе будет создано 200 рабочих мест с долей граждан РК не менее 85%. Также планируются мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров.

    Реализация проекта станет значимым вкладом в развитие перерабатывающей промышленности Казахстана, позволит расширить линейку выпускаемой отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью и создать устойчивую производственную базу в регионе.

    Правительство РК Регионы Казахстана Минсельхоз Производство Заводы Промышленность Сельхозпродукция Поручения Президента Животные Алматинская область Конаев
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
