Завод кормов для домашних животных построят в Алматинской области

В рамках реализации поручений Президента РК по развитию обрабатывающей промышленности в Алматинской области будет построен завод по производству готовых кормов для домашних животных. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

В частности, Министерством сельского хозяйства заключено соглашение с ТОО «Mars Petcare Kazakhstan», которое предусматривает строительство предприятия в городе Конаев. Общий объем инвестиций составит более 88,8 млрд тенге. Проектная мощность — 100 тыс. тонн продукции в год.

Строительство и ввод объекта в эксплуатацию планируются до 31 декабря 2030 года. Начало эксплуатации — с 1 января 2031 года. На заводе будет создано 200 рабочих мест с долей граждан РК не менее 85%. Также планируются мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров.

Реализация проекта станет значимым вкладом в развитие перерабатывающей промышленности Казахстана, позволит расширить линейку выпускаемой отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью и создать устойчивую производственную базу в регионе.