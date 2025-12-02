Крупные проекты, которые будут реализованы в сельском хозяйстве, назвали в Правительстве

По его словам, в 2026 году предусмотрена реализация 50 проектов на сумму 394 млрд тенге с созданием 2,5 тыс. новых рабочих мест. Министр остановился на шести крупных проектах:

в Жамбылской области запускается первый этап проекта «Fufeng Group» по глубокой переработке кукурузы мощностью 300 тыс. тонн;

в Алматинской области компания «Fruit Art» реализует третий этап проекта по переработке 25 тыс. тонн фруктов и ягод;

компания «Shin-Line» расширяет выпуск мороженого до 35 тыс. тонн;

«Капшагай Бидай Өнімдері» предусматривает переработку порядка 250 тыс. тонн зерновых и масличных культур;

в Костанайской области «Bayan Sulu» увеличивает производство кондитерских изделий до 13 тыс. тонн;

в области Абай области компания «Eurasia Agro Semey» запускает производство 7,2 тыс. тонн колбасных изделий.

Также в 2027 году планируется реализация 26 проектов на сумму 874 млрд тенге с созданием более 3,5 тыс. рабочих мест. Среди них:

в Астане проект компании «Tiryaki Holding» по переработке 250 тыс. тонн пшеницы и 80 тыс. тонн гороха;

в Акмолинской области проект «Dalian Hesheng Holding Group» по переработке 1 млн тонн пшеницы, а компания «KazEggs» — по глубокой переработке 1 млн яиц (жидкий и сухой меланж);

в Алматинской области проект «PepsiCo» предусматривает переработку картофеля на 210 тыс. тонн, а проект «Mars» — переработку продукции животноводства и растениеводства на 150 тыс. тонн (корм для домашних животных).

Министр также отметил реализацию двух проектов компании «UBM Group»:

в Костанайской области — производство 100 тыс. тонн комбикормов;

в Алматинской области — 48 тыс. тонн премиксов.

— Реализация крупных проектов 2027 года позволит значительно увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Ранее сообщалось, что пять крупных проектов по переработке пшеницы и кукурузы запустят в РК.