Пять крупных проектов по переработке пшеницы и кукурузы запустят в РК

— Отдельное внимание уделяется глубокой переработке зерна. Сегодня функционируют три предприятия мощностью 510 тысяч тонн в год. Ассортимент продукции: крахмал, глютен, патока, биоэтанол. До 2028 года планируется ввод пяти крупных проектов по переработке зерновых (пшеница и кукуруза) мощностью 4,8 миллиона тонн в год, — сказал министр.

Инвестиции в отрасль составят 2,6 миллиарда долларов США, при этом будут созданы 3,3 тысячи рабочих мест. Ассортимент продукции будет расширен за счет выпуска аминокислот, сиропов и витаминов.

По словам министра, обеспечение инновационных производств сырьем будет осуществлено в рамках принимаемых мер по диверсификации с расширением посевных площадей кукурузы.

В целях увеличения доли переработанной продукции ведется работа по реализации инвестиционных проектов.

— В текущем году проведена работа над реализацией 40 проектов на сумму 108,5 миллиарда тенге, из них введены в эксплуатацию 29 проектов на сумму 66,2 миллиарда тенге. Введенные проекты охватывают переработку масличных культур, мяса, фруктов, шерсти, комбикормовые производства и другие направления, — добавил Айдарбек Сапаров.





Ранее сообщалось, что Казахстан экспортировал 3,1 млн тонн зерна нового урожая.