Пять крупных проектов по переработке пшеницы и кукурузы запустят в РК
До 2028 года в стране планируется запуск пяти крупных проектов по глубокой переработке зерновых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Отдельное внимание уделяется глубокой переработке зерна. Сегодня функционируют три предприятия мощностью 510 тысяч тонн в год. Ассортимент продукции: крахмал, глютен, патока, биоэтанол. До 2028 года планируется ввод пяти крупных проектов по переработке зерновых (пшеница и кукуруза) мощностью 4,8 миллиона тонн в год, — сказал министр.
Инвестиции в отрасль составят 2,6 миллиарда долларов США, при этом будут созданы 3,3 тысячи рабочих мест. Ассортимент продукции будет расширен за счет выпуска аминокислот, сиропов и витаминов.
По словам министра, обеспечение инновационных производств сырьем будет осуществлено в рамках принимаемых мер по диверсификации с расширением посевных площадей кукурузы.
В целях увеличения доли переработанной продукции ведется работа по реализации инвестиционных проектов.
— В текущем году проведена работа над реализацией 40 проектов на сумму 108,5 миллиарда тенге, из них введены в эксплуатацию 29 проектов на сумму 66,2 миллиарда тенге. Введенные проекты охватывают переработку масличных культур, мяса, фруктов, шерсти, комбикормовые производства и другие направления, — добавил Айдарбек Сапаров.
Ранее сообщалось, что Казахстан экспортировал 3,1 млн тонн зерна нового урожая.