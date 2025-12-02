РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:43, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пять крупных проектов по переработке пшеницы и кукурузы запустят в РК

    До 2028 года в стране планируется запуск пяти крупных проектов по глубокой переработке зерновых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уборка урожая, пшеница. АПК
    Фото: Kazinform

    — Отдельное внимание уделяется глубокой переработке зерна. Сегодня функционируют три предприятия мощностью 510 тысяч тонн в год. Ассортимент продукции: крахмал, глютен, патока, биоэтанол. До 2028 года планируется ввод пяти крупных проектов по переработке зерновых (пшеница и кукуруза) мощностью 4,8 миллиона тонн в год, — сказал министр. 

    Инвестиции в отрасль составят 2,6 миллиарда долларов США, при этом будут созданы 3,3 тысячи рабочих мест. Ассортимент продукции будет расширен за счет выпуска аминокислот, сиропов и витаминов.

    По словам министра, обеспечение инновационных производств сырьем будет осуществлено в рамках принимаемых мер по диверсификации с расширением посевных площадей кукурузы.

    В целях увеличения доли переработанной продукции ведется работа по реализации инвестиционных проектов.

    — В текущем году проведена работа над реализацией 40 проектов на сумму 108,5 миллиарда тенге, из них введены в эксплуатацию 29 проектов на сумму 66,2 миллиарда тенге. Введенные проекты охватывают переработку масличных культур, мяса, фруктов, шерсти, комбикормовые производства и другие направления, — добавил Айдарбек Сапаров.

    Ранее сообщалось, что Казахстан экспортировал 3,1 млн тонн зерна нового урожая.

    Теги:
    Минсельхоз Зерно Инвестпроекты
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают