Зависит ли Шымкент от импорта электроэнергии и есть ли риски дефицита в часы пик

По официальным данным, Шымкент проходит зимний период без зависимости от импорта электроэнергии и без прогнозируемого дефицита. Энергобаланс города формируется за счет внутренних источников, а возможные риски, как утверждают в профильном ведомстве, заложены в республиканские прогнозы.

При этом надежность энергосистемы определяется не только расчетами и балансами. В реальных условиях ключевую роль играют состояние сетевой инфраструктуры и оперативность реагирования на аварии. Именно эти факторы выходят на первый план в периоды максимальных нагрузок.

Нагрузка на сеть

В среднем Шымкент потребляет 350–400 мегаватт электроэнергии. В часы пик нагрузка возрастает до 500 мегаватт. Летом такие показатели стали серьезным испытанием для городской энергосистемы.

Аномальная жара выявила уязвимые места инфраструктуры. Электросети не справлялись с резким ростом потребления, и жителей призывали сократить использование кондиционеров и вентиляторов, особенно в вечерние часы, когда нагрузка достигает максимума. Эти инциденты показали, что даже при формальном отсутствии дефицита система может работать на пределе своих возможностей.

Зимой ситуация меняется. Большинство многоквартирных домов подключены к центральному или автономному отоплению, частный сектор в основном использует газовые котлы или уголь. Тем не менее рост потребления в холодный период остается фактором риска. Именно поэтому Kazinform направил официальный запрос в управление энергетики и развития инфраструктуры города.

В управлении подчеркнули, что Шымкент не получает электроэнергию от сопредельных государств, включая Узбекистан и Кыргызстан. Электроснабжение города обеспечивается исключительно за счет внутренних источников единой энергетической системы Казахстана.

Электроэнергия поступает с АО «3-Энергоорталык», а также с подстанций 220 кВ «Казыгурт» и «Бозарык», расположенных в черте города. Эти объекты, в свою очередь, запитаны от подстанции 500 кВ «Шымкент», которая находится в Толебийском районе Туркестанской области.

Фактически это означает, что доля импортируемой электроэнергии в энергобалансе Шымкента отсутствует, и город не зависит от прямых поставок из соседних стран.

Есть ли риск дефицита

Отвечая на вопрос о возможных перебоях в часы пик, в управлении сослались на утвержденные прогнозные балансы электроэнергии и мощности Единой энергосистемы страны.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры Ерасыла Серика, расчеты выполнены с учетом роста потребления, сезонного увеличения нагрузки и неблагоприятных погодных факторов.

— Согласно документу, утвержденному 5 января 2026 года «О прогнозных балансах электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан на период 2026–2032 годы», баланс электрической энергии и мощности сформирован с учетом прогнозируемого роста потребления, сезонных нагрузок и возможных погодных рисков, — сообщил Ерасыл Серик.

В ведомстве подчеркивают, что при соблюдении утвержденных режимов работы энергосистемы дефицит электроэнергии не прогнозируется и при прохождении зимнего периода.

Отдельно представитель управления напомнил, что с 2023 года в Казахстане действует новая модель рынка электроэнергии. Она основана на механизме единого закупщика в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» и работе балансирующего рынка в режиме реального времени. По оценке ведомства, это повышает устойчивость системы при колебаниях спроса.

Что делают на уровне города

Для снижения энергозависимости и повышения надежности электроснабжения в Шымкенте реализуется комплекс инфраструктурных мер. Их выполняет ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

По информации управления, компания:

проводит модернизацию и реконструкцию распределительных электрических сетей;

увеличивает пропускную способность узловых подстанций;

снижает технологические потери электроэнергии;

повышает оперативность аварийно-восстановительных работ.

Основной упор делается именно на сетевую инфраструктуру. Практика показывает, что локальные отключения в часы пик чаще всего связаны не с нехваткой генерации, а с износом сетей и перегрузками.

Резервные сценарии

В управлении также сообщили о наличии резервных схем электроснабжения. На случай ограничения или временного прекращения подачи электроэнергии от основных источников предусмотрены сценарии приоритетного питания жизненно важных и стратегически значимых объектов.

Это означает, что даже при внештатных ситуациях энергоснабжение критической инфраструктуры должно сохраняться.

Отметим, что отопительный сезон в Казахстане традиционно становится проверкой на прочность не только для электросетей, но и для газовой инфраструктуры страны. Как он проходит и сколько сотрудников обеспечивают бесперебойную и безопасную работу свыше 76 тысяч километров газораспределительных сетей и более 283 тысяч объектов газовой инфраструктуры, можно прочитать по ссылке.