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    16:35, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Аномальная жара в Шымкенте вызвала перебои в электроснабжении

    В Шымкенте установилась экстремально высокая температура, что стало причиной сбоев в подаче электроэнергии в некоторых районах города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    электричество, электроэнергия, электр энергиясы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Аномальная жара, превысившая 43 градуса, спровоцировала резкий рост потребления электроэнергии, что привело к перегрузке и повреждению оборудования. Кроме того, ситуацию усугубили нарушения целостности подземных кабельных линий, допущенные при несогласованных земельных работах сторонних организаций.

    Для устранения аварийных ситуаций компания «Оңтүстік Жарық Транзит» задействовала дополнительные аварийно-ремонтные бригады.

    — Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить стабильную подачу электроэнергии. Приносим извинения горожанам за доставленные неудобства и благодарим за понимание и терпение, — сообщили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

    Тем временем синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни жара постепенно пойдет на спад. Уже сегодня, 25 июня, днем ожидается переменная облачность и до +26°C без осадков.

    26 июня ночные температуры составят +19...+21°C, днем потеплеет до +28...+30°C, при северо-западном ветре 8-13 м/с.

    27 июня ночная температура опустится до +17...+19°C, а днем воздух прогреется до +30...+32°C. Осадков не ожидается.

    Ранее сообщалось о причинах увеличения числа перебоев в подаче электроэнергии и роста количества жалоб на ее качество в Кызылорде.

    Теги:
    Погода Шымкент Жара
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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