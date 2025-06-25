Аномальная жара в Шымкенте вызвала перебои в электроснабжении

Аномальная жара, превысившая 43 градуса, спровоцировала резкий рост потребления электроэнергии, что привело к перегрузке и повреждению оборудования. Кроме того, ситуацию усугубили нарушения целостности подземных кабельных линий, допущенные при несогласованных земельных работах сторонних организаций.

Для устранения аварийных ситуаций компания «Оңтүстік Жарық Транзит» задействовала дополнительные аварийно-ремонтные бригады.

— Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить стабильную подачу электроэнергии. Приносим извинения горожанам за доставленные неудобства и благодарим за понимание и терпение, — сообщили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

Тем временем синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни жара постепенно пойдет на спад. Уже сегодня, 25 июня, днем ожидается переменная облачность и до +26°C без осадков.

26 июня ночные температуры составят +19...+21°C, днем потеплеет до +28...+30°C, при северо-западном ветре 8-13 м/с.

27 июня ночная температура опустится до +17...+19°C, а днем воздух прогреется до +30...+32°C. Осадков не ожидается.

Ранее сообщалось о причинах увеличения числа перебоев в подаче электроэнергии и роста количества жалоб на ее качество в Кызылорде.