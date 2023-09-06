Завершилась рабочая поездка Президента в Алматинскую область

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Завершилась рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область Президент страны прибыл в Конаев, где ему был презентован Генеральный план города.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев презентовал Главе государства проект благоустройства общественной набережной. Как доложил аким, начата реализация уникального проекта – водного променада длиной в 1000 метров с перспективой расширения до 3 000 метров.

Президента проинформировали о реализации проекта по подключению к высокоскоростному интернету 67 социальных объектов, а также прокладке волоконно-оптической линии связи общей протяженностью 104 километра для дальнейшей реализации проекта 5G.

Также аким области рассказал об установке 412 камер видеонаблюдения в городе, 4 000 камер в 125 школах области, связанных с Центром оперативного управления.

После Президент Казахстана посетил тепличный комплекс ТОО «Lst Fgro». На предприятии Касым-Жомарту Токаеву доложили, что на предприятии действуют системы капельного орошения, туманообразования и производства углекислого газа.

Управление климатическим, оросительным и энергетическим оборудованием в тепличном комплексе полностью автоматизировано и осуществляется с помощью специального программного обеспечения. Также здесь внедрены современные технологии очистки воды.

Благодаря применению передовой голландской системы выращивания томатов компания смогла добиться многократного увеличения урожайности и высокого качества продукции, большая часть которой идет на экспорт.

В ходе посещения комплекса Глава государства ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции и отметил важность запуска подобных инвестпроектов для создания новых рабочих мест и обеспечения продовольственной безопасности.

Также Президенту показали широкий спектр стройматериалов отечественного производства. В частности, производство товаров, обеспечивающих полный цикл строительства промышленных и гражданских объектов.

«Сейчас перед регионом стоят масштабные задачи в строительстве. Это и застройка областного центра, и проект G4 City. В этой работе важно максимально задействовать потенциал местных производителей стройматериалов. Государство поддерживает отечественных производителей продукции. Об этом я четко сказал в своем Послании», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

На выставке была представлена продукция более 20 казахстанских товаропроизводителей.

Далее Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области, где ознакомился с ходом строительства центра олимпийской подготовки.

Президент осмотрел инфраструктуру одного из крупнейших спортивных комплексов в СНГ, рассчитанного на 2300 спортсменов и соответствующего международным стандартам.

Также на центральной площади базы у чаши олимпийского огня Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами. Президент страны отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.

«Сейчас основные усилия нужно направить на подготовку к Олимпийским играм, другим турнирам европейского, мирового масштаба, Азиатским играм. Казахстан должен быть спортивной державой. Для этого мы строим такие серьезные спортивные сооружения. Надо продолжать наращивать спортивный потенциал городка», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение рабочей поездки Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Университет имени Сулеймана Демиреля. Президент ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения.

По словам ректора университета Алимжана Игенбаева, здесь обучается более 8500 студентов, в том числе граждане государств Центральной Азии, Китая, России, Монголии, Индонезии, и работает порядка 500 профессоров.

Во время посещения вуза студенты факультета инженерных и естественных наук представили Президенту автомобиль, который они разработали и построили в рамках инженерного гоночного проекта «Формула Студент».

А один из учащихся, гражданин Анголы, студент 4-курса Ферейра Элиша, поговорил с Главой государства на казахском языке.