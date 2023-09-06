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    22:37, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Студент из Анголы поговорил на казахском языке с Касым-Жомартом Токаевым

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    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Анголы, учащийся четвертого курса казахстанского вуза Ферейра Элиша, поговорил с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК.

    Сегодня в ходе рабочей поездки в Алматинскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Университет имени Сулеймана Демиреля. Президент ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения.

    Во время посещения вуза гражданин Анголы, студент четвертого курса Ферейра Элиша, поговорил с Главой государства на казахском языке.

    «Добро пожаловать в наш университет. Я приехал из Анголы. Очень рад вас увидеть. Пусть Казахстан процветает», - сказал Президенту Ферейра Элиша на казахском языке.

    В свою очередь, Глава государства Касым-Жомарт Токаев добавил, что тоже был в Луанде с рабочим визитом, когда работал в Организации Объединенных Наций.
    Теги:
    Казахский язык Общество Президент Казахстана Алматинская область Видео Образование для mail.ru Президент
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