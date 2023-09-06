Студент из Анголы поговорил на казахском языке с Касым-Жомартом Токаевым

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Анголы, учащийся четвертого курса казахстанского вуза Ферейра Элиша, поговорил с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Алматинскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Университет имени Сулеймана Демиреля. Президент ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения.

Во время посещения вуза гражданин Анголы, студент четвертого курса Ферейра Элиша, поговорил с Главой государства на казахском языке.

«Добро пожаловать в наш университет. Я приехал из Анголы. Очень рад вас увидеть. Пусть Казахстан процветает», - сказал Президенту Ферейра Элиша на казахском языке.

В свою очередь, Глава государства Касым-Жомарт Токаев добавил, что тоже был в Луанде с рабочим визитом, когда работал в Организации Объединенных Наций.